El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, partió este lunes hacia Europa, donde tiene previsto reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, y también con el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano.

Uno de los principales temas en la agenda del mandatario de 77 años será el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Al respecto, el lunes Lula dijo en una entrevista transmitida en vivo por la cadena pública TV Brasil que discutiría con Macron sobre el “endurecimiento” impuesto en las condiciones del acuerdo entre los bloques por parte de los europeos.

“Voy a almorzar con Macron. Quiero discutir el endurecimiento del acuerdo Mercosur-UE aprobado por el Parlamento francés”, expresó el líder del Partido de los Trabajadores. “La UE no puede intentar amenazar al Mercosur con sanciones si no cumple esto o aquello. Si somos socios estratégicos, no se tienen que hacer amenazas, nos tenemos que ayudar”, agregó el presidente brasileño, reiterando la postura que ya había sostenido la semana pasada cuando recibió en Brasilia a la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen.

En su gira por la región –que abarcó, además de Brasil, Argentina, Chile y México– la jerarca de la UE reafirmó su voluntad de ratificar el acuerdo cuanto antes, incluso antes del final de este año.

El encuentro entre Lula y Macron se dará en París en el marco de la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global, en la que participarán mandatarios y otros representantes de decenas de países. De acuerdo a lo que informó la revista Carta Capital, las reuniones bilaterales que se realizarán en el marco de esta cumbre tendrán el foco puesto en las cuestiones ambientales. Ese también será el eje principal de la reunión entre los presidentes de Francia y Brasil, donde ambos intentarán resolver los obstáculos que la cuestión climática ha traído para la concreción definitiva de un acuerdo entre el bloque de países sudamericanos y la UE.

La deforestación ilegal en Brasil, así como la extracción minera y el desmantelamiento ambiental promovido por el gobierno que lideró Jair Bolsonaro, generaron preocupación entre las autoridades comunitarias y de los países que conforman el bloque europeo, que pretenden incluir eventuales sanciones si el país continúa violando las normas y acuerdos ambientales.

Pero antes de esta instancia Lula comenzará su gira oficialmente el martes en Roma, donde tendrá un encuentro con el sociólogo italiano Domenico De Masi, un reconocido académico, quien desde hace décadas es un profundo estudioso de la realidad brasileña. Profesor emérito de en la Universidad La Sapienza de la capital italiana, De Masi es una referencia internacional en los estudios sobre sociología del trabajo. El miércoles el mandatario brasileño comenzará reuniones a nivel político, con encuentros pautados con el presidente Mattarella y con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, integrante del centroizquierdista Partido Democrático, el principal sector de la oposición al gobierno de derecha que lidera Giorgia Meloni.

También el miércoles está previsto que Lula sea recibido en el Vaticano por el papa Francisco, encuentro en el que ambos conversarán sobre varios temas, entre otros, la guerra en Ucrania.