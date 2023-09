El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur sigue sin concretarse y los países implicados ponen las fichas para cerrarlo este año. En ese marco, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, adelantó que si las conversaciones no finalizan este año, el Mercosur se retirará de las negociaciones.

Peña dijo al Financial Times que había mantenido una reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Asamblea General de la ONU y que allí acordaron que si el acuerdo no se había concretado para diciembre, cuando Peña asumiera la presidencia pro témpore del bloque, el mandatario paraguayo anunciaría la salida del Mercosur de las negociaciones.

“O cerramos antes del 6 de diciembre o no cerramos [...]. Yo soy el que va a asumir la presidencia después y le dije a [Lula]: ‘Ya basta’ [...]. Si hay alguien que puede cerrar este trato es Lula... Será este año o, si no, no sucederá en absoluto”, expresó.

El mandatario adelantó que está “súper firme” en esa posición: “O lo hacemos ahora o no lo hacemos en absoluto”. Peña, por otra parte, sostuvo que el bloque regional tiene otros acuerdos comerciales en el tintero, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos y Singapur, en los que se puede avanzar rápidamente en caso de que no se concrete el acuerdo con la UE.