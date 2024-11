Diversos gobernantes saludaron a Donald Trump por su triunfo en las elecciones del martes en Estados Unidos, pero para algunos dirigentes, sobre todo para los de la ultraderecha, su victoria significó una reafirmación de sus propias aspiraciones o agendas políticas.

Es el caso del presidente argentino, Javier Milei, un admirador de Trump que replicó en su cuenta de X fotos y memes que lo muestran junto al presidente electo de Estados Unidos. En esa red, Milei le dedicó a Trump un saludo en inglés en el que lo felicitó “por su formidable victoria electoral”, le deseó “éxitos y bendiciones” y agregó: “Ahora, a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”. Para esa tarea, dijo, Trump sabe que puede “contar con Argentina”.

Milei también republicó algunas “reflexiones” de Patricia Bullrich sobre las elecciones estadounidenses. La ministra de Seguridad argentina cuestionó el papel de los “grandes medios” y las encuestas, y afirmó: “Los liderazgos fuertes y provocadores y el nacionalismo inteligente superan los nuevos derechos promovidos por la izquierda”.

La red X fue el medio que muchos gobernantes eligieron para saludar a Trump. Allí el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó una foto de ambos, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, escribió: “La larga espera se terminó. ¡El presidente Trump está de regreso!”.

También la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dio la bienvenida al triunfo de Trump. Pero quien se mostró más emocionado fue el vicepresidente italiano, Matteo Salvini: “Qué alegría, qué victoria, un día histórico”, dijo. Antes, había enumerado puntos en común con el discurso de Trump: “Patriotismo, control fronterizo, recorte de impuestos, raíces cristianas, libertad de expresión, compromiso con la paz mundial”. El líder de la Liga llamó a “hacer Occidente grande de nuevo”.

También el gobierno de Israel recibió con entusiasmo el triunfo electoral de Trump, que supo apoyar a ese Estado durante su primer mandato. “Tu histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo a Estados Unidos y una vuelta al compromiso con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. ¡Es una gran victoria!”, escribió el primer ministro Benjamin Netanyahu en X, de acuerdo con la agencia Efe.

“Dios bendiga a Estados Unidos. Dios bendiga a Israel”, dijo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, uno de los más extremistas del gobierno. “Dios bendiga a Trump”, publicó el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, también de ultraderecha.

Desde Rusia, protagonista de otro conflicto armado en el que Washington está jugando un papel muy importante al brindar apoyo a Ucrania, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó: “En lo que se refiere a la felicitación, desconozco los planes del presidente [Vladimir Putin] de felicitar a Trump. De todas formas, no olvidemos que se trata de un país inamistoso que está involucrado directa o indirectamente en la guerra contra nuestro Estado”.

Movimientos en marcha

Varios dirigentes de la ultraderecha internacional que son opositores al gobierno de sus países se sintieron alentados por el resultado de las elecciones estadounidenses. Desde la francesa Marine Le Pen hasta el español Santiago Abascal, líder de Vox, que publicó: “¡Enhorabuena al presidente Donald Trump! Hoy tenemos que celebrar también la importancia del voto hispano en esta victoria del mundo libre. Es la hora de los patriotas. Es la hora de la libertad”.

En inglés y en portugués, otro aliado de Trump, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, felicitó a su “amigo” y manifestó: “Hoy somos testigos del resurgimiento de un verdadero guerrero. Un hombre que, incluso después de afrontar un brutal proceso electoral en 2020 y una injustificable persecución judicial, ha vuelto a resurgir, como pocos en la historia han logrado hacerlo”.

Bolsonaro consideró que el impacto de “este triunfo histórico” llegará a todo el mundo, “alimentando no sólo la fuerza de Estados Unidos, sino también potenciando el ascenso de los movimientos conservadores y de derecha en muchas otras naciones”. Expresó su deseo de “que la victoria de Trump inspire a Brasil a seguir el mismo camino”.

Miradas desde la izquierda

“Estados Unidos no podía elegir a la izquierda: no hay más. Cuando no hay más izquierda, no hay límites para la derecha. Cuando no hay más batalla de programas, la elección se convierte en un casting. La victoria de Trump es la consecuencia imparable de esta situación”, manifestó el dirigente del Nuevo Frente Popular francés, Jean-Luc Mélenchon.

Su mensaje fue repostedo por varios líderes del partido español Podemos, entre ellos Pablo Echenique y la exministra de Igualdad Irene Montero.

Para la líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, Gleisi Hoffman, “la elección de Trump es una señal de alerta para el campo democrático en todo el mundo”. Dijo que “la polarización se mantiene como una realidad y tenemos que prepararnos para enfrentarla también aquí en Brasil, donde la extrema derecha ya cobra ímpetu con el resultado” de las elecciones estadounidenses. Llamó a fortalecer la democracia y, sobre todo, a “dar respuestas concretas a las necesidades y expectativas del pueblo”.