Durante un encuentro con periodistas este lunes en la Casa Grande del Pueblo, la sede del Poder Ejecutivo boliviano, situada en la ciudad de La Paz, el presidente Luis Arce dijo que durante la campaña electoral de 2020 en muchos lugares le gritaban “pedófilo”, porque su imagen estaba estrechamente identificada con la del expresidente Evo Morales, quien enfrenta acusaciones judiciales por violación de menores.

“Yo estaba en campaña en 2020. Iba a los barrios a hacer campaña y ¿qué me decían? Me gritaban, a mí, ‘pedófilo’. Y todos sabían que no era por mí [...] porque me identificaban a mí con Evo Morales”, dijo Arce, de acuerdo a lo que consignó el portal de la radio Erbol.

El jefe de Estado respondió así a una consulta respecto de una entrevista que publicó el fin de semana el diario mexicano La Jornada, en la que develó que las acusaciones contra Morales por estupro “eran un secreto a voces” que “todos” sabían y “se mantenía ahí”.

“Uno vaya a saber por qué se calló, porque era un secreto a voces. Todos lo sabíamos, pero se mantenía ahí. Quien escarbó ese tema también fue el gobierno del golpe de Estado (2019) y en cualquier momento podía salir [...]. En su momento, el exministro de Justicia de Jeanine Áñez hizo una investigación sobre este tema y la información estaba ahí”, expresó el actual mandatario boliviano en la entrevista con La Jornada.

De acuerdo a lo que recordó el diario paceño La Razón, Morales enfrenta un proceso por trata y tráfico de personas con agravante, por la que ya enfrenta una imputación formal de la Fiscalía Departamental de Tarija. Además, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Morales y activó una alerta migratoria para que no pueda salir del país.

Pero quien fuera el presidente boliviano entre 2006 y 2019 se mostró desafiante ante la Justicia. Sostiene que el caso no tiene sustento y que todo se trata de una maniobra política pergeñada por Arce y algunos jueces para perjudicar su imagen y dejarlo fuera de la carrera para las elecciones que se celebrarán en el país andino el 17 de agosto del año que viene.

Este lunes, según informó la agencia Efe, un grupo de seguidores del expresdiente boliviano llevaron adelante una jornada de vigilia que incluyó el bloqueo de caminos en la población de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, en el centro del país, el bastión político y sindical de Morales, para evitar una posible aprehensión del dirigente.

Algunos de quienes estaban en el lugar rechazaron los dichos del presidente Arce y afirmaron que él no hizo “nada” durante el tiempo que fue ministro de Economía del gobierno de Morales, “seguramente porque nunca hubo pruebas”.