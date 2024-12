Tras 14 meses de guerra con más de 45.000 muertos, cerca de 107.000 heridos y la presunción de que al menos 11.000 cadáveres se encuentran entre los escombros, la realidad en la Franja de Gaza es cada día peor que el anterior, ante los persistentes ataques de las fuerzas israelíes y la enorme dificultad para poder hacer llegar ayuda a la mayor parte de la población del enclave palestino.

Pese a todo, en las últimas horas trascendieron noticias acerca de que las negociaciones buscando una tregua entre las partes avanzaron, aunque no tanto como poder tener un optimismo excesivo al respecto.

Mientras varios informes —principalmente los publicados en medios de países árabes y citando fuentes palestinas— promocionan avances en las negociaciones para un alto el fuego entre Israel y Hamas, y un acuerdo de rehenes para poner fin a la guerra, fuentes israelíes citadas por medios locales se muestran mucho más escépticas, diciendo que todavía faltan semanas para llegar a un eventual acuerdo, que aún enfrenta grandes obstáculos por las diferencias entre las partes.

El sitio de noticias israelí Walla —citando a tres fuentes anónimas familiarizadas con las conversaciones— informó que, si bien en las últimas semanas se consiguieron algunos avances, todavía hay grandes diferencias entre las partes, principalmente en relación con la insistencia de Hamas en que cualquier acuerdo para la liberación de los cerca de 90 rehenes que permanecen con vida en Gaza conduzca al fin del conflicto.

También mostró su molestia con el optimismo excesivo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien manifestó que dichas informaciones: “No ayudan en las negociaciones y también engañan a la opinión pública y dan falsas esperanzas”.

De manera similar, el canal 12 de Israel citó fuentes diplomáticas de alto nivel del gobierno de Benjamín Netanyahu que declararon bajo condición de anonimato, que dijeron que, si bien Hamás está mostrando voluntad de llegar a un acuerdo, todavía hay desacuerdos considerables sobre cuestiones fundamentales que tomará tiempo superar.

Además, una fuente palestina citada por la emisora pública israelí Kan dijo que las informaciones sobre un acuerdo inminente son “exageradas y demasiado optimistas”.

Este martes, incluso en Israel, comenzó a sonar con fuerza al rumor de que Netanyahu viajaría a El Cairo, la capital egipcia, para mantener reuniones sobre la eventual tregua. La agencia Reuters se hizo eco de tal especulación, pero dichas versiones fueron desmentidas horas después desde la oficina del primer ministro israelí.

Sin embargo, de acuerdo a lo que informó el diario The Times of Israel, dos fuentes de seguridad egipcias expresaron que, si bien Netanyahu no estaba en El Cairo, “en este momento”, se estaban celebrando reuniones sobre el alto el fuego.

Las fuentes egipcias afirmaron que se están realizando progresos y consideraron que las próximas horas pueden ser claves para fijar los próximos pasos.

Uno de los principales puntos a resolver en las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas, mediadas por funcionarios de Egipto, Catar y Estados Unidos, es la exigencia de la organización islamista palestina de obtener garantías de que cualquier acuerdo inmediato conduciría a una solución integral de conflicto.

Hamás dijo en un comunicado citado por la cadena catarí Al Jazeera que era posible llegar a un acuerdo si Israel dejaba de establecer nuevas condiciones. Un funcionario palestino cercano a los esfuerzos de mediación dijo que las negociaciones eran serias y que se estaba discutiendo palabra por palabra.

Reforzando el sentimiento de optimismo, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una entrevista con Fox News: “Creemos —y los israelíes lo han dicho— que nos estamos acercando y sin duda, lo creemos, pero también somos cautelosos en nuestro optimismo”.

También desde Estados Unidos fuentes de la Casa Blanca informaron a la agencia Associated Press que este miércoles el jefe de inteligencia exterior de Estados Unidos, Bill Burns, llegará este miércoles a Qatar donde se reunirá con el primer ministro del país árabe, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani en Doha para intentar cerrar las brechas restantes entre Israel y Hamás.

La fuente que habló con la agencia de noticias estadounidense agregó que Burns y Abdulrahman discutirán el progreso hacia un alto el fuego definitivo en la Franja de Gaza y las condiciones de un acuerdo para la liberación de los rehenes.