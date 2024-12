Se dice que fueron golpeados y humillados, encarcelados y maltratados, e incluso hubo informes de muertes. Entre 1974 y 1986 se habrían cometido graves delitos en la finca ganadera Cristalino, situada en el borde de la cuenca del Amazonas y gestionada por una filial de Volkswagen.

Ahora el Ministerio de Trabajo de Brasil ha presentado una demanda contra Volkswagen Brasil. Según la Fiscalía del Trabajo, los trabajadores fueron sometidos a jornadas extremadamente largas, condiciones degradantes y servidumbre por deudas, lo que fue descrito como “condiciones similares a la esclavitud”. Las declaraciones de los testigos probarían las “graves violaciones de derechos humanos”. Se dice que la junta directiva de Volkswagen do Brasil conocía las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en cientos de casos.

Brasil y Volkswagen tienen una larga historia juntos. La empresa alemana con sede en Wolfsburgo lleva muchas décadas vendiendo coches en el país más grande de América Latina. A mediados de la década de 1970, Volkswagen do Brasil expandió y abrió granjas en la remota región del Amazonas para obtener ganancias adicionales en la producción de carne.

El entonces jefe de VW, Rudolf Leiding, trabajó personalmente para conseguir un terreno en el estado de Pará para el proyecto. La empresa se benefició de estrechos vínculos con los máximos dirigentes de la dictadura militar. No fue hasta 1986, poco después de la transición a un gobierno democrático, que VW se retiró del controvertido negocio de la carne vacuna en Brasil.

VW no se considera responsable

El hecho de que las violaciones de derechos humanos salieran a la luz se debe en gran medida a un hombre: el sacerdote Ricardo Rezende Figueira. Figueira estaba trabajando cerca de la granja en el momento en que los trabajadores buscaron refugio con él. “Eran hombres jóvenes, uno tenía apenas 16 años. Lo que nos dijeron fue puro horror: fueron torturados, vivían en condiciones miserables, se suponía que había habido asesinatos”, dijo Rezende a Die Tageszeitung el año pasado.

Durante décadas recopiló pruebas y testimonios sobre las atrocidades. En su investigación, la fiscalía se basó en gran medida en las investigaciones de Rezende, quien ahora enseña como profesor de derechos humanos en la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Volkswagen había declarado en el pasado que no era responsable porque los trabajadores afectados no eran empleados directos de la empresa. El exjefe de la finca Cristalino, el suizo Friedrich Brügger, negó cualquier responsabilidad de la dirección de VW por lo ocurrido en el Amazonas. Culpó a los intermediarios laborales que habían sido contratados para realizar la limpieza.

En respuesta a preguntas de la prensa sobre la última acusación, Volkswagen Brasil dijo que aún no había sido notificada formalmente y por lo tanto no tenía acceso al contenido de la demanda. Además, VW no comenta sobre los procedimientos en curso.

La fiscalía exige la admisión de culpabilidad

En la demanda civil, el Ministerio Público exige una indemnización de 165 millones de reales (unos 26 millones de euros). No se llegó a un acuerdo extrajudicial.

“Es indigno que una gran empresa no asuma su responsabilidad histórica”, afirmó a Die Tageszeitung el activista de Friburgo Günther Schulz, que trabaja en el caso desde hace años. “Nuestros socios brasileños esperan ahora una concesión lo antes posible para que se pueda hacer justicia también para los trabajadores que aún están vivos”.

Christian Russau, integrante de una organización de accionariado crítico, advirtió en un comunicado de prensa que VW no debería utilizar sus problemas económicos internos como excusa para rechazar las reparaciones. La audiencia judicial está prevista para febrero de 2025.