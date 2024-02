Después de lo ocurrido el martes en la Cámara de Diputados del Congreso argentino,donde no fue aprobada la ley ómnibus impulsada por el gobierno de Javier Milei, que ahora deberá volver a ser tratada en comisión, el mandatario envió una serie de fuertísimos y agresivos mensajes contra sus adversarios políticos.

Además de acusar a la “casta” de no querer votar la iniciativa, Milei informó que fue él quien dio la orden de levantar el paquete normativo porque no iba a ser aprobado tal como él quería.

Pero el mandatario ultraderechista fue un paso más allá y replicó un tuit publicado por la Oficina del Presidente, en el que aparecía la lista de los legisladores que votaron a favor y aquellos pertenecientes a sectores que aun teniendo cierta afinidad con el gobierno, la denominada “oposición dialoguista”, se pronunciaron en contra de la iniciativa.

Desde Israel, donde se encuentra de visita oficial hasta hoy, cuando partirá hacia Italia y a la Ciudad del Vaticano, el mandatario también le dio me gusta a varios tuits de distintas cuentas en donde se leen amenazas como “la traición se paga cara” (de La Libertad Avanza), “a los enemigos de la libertad, ni justicia” (José Luis Espert); algunos en los que trató a los peronistas de “pedófilos” y “violadores de niños” y a los radicales de “las putitas del peronismo”, además de otros que le sugerían ir a la “guerra”, según lo consignado por Página 12.

Milei también atribuyó al fracaso del tratamiento de la ley ómnibus la caída en la cotización de los bonos argentinos. Y responsabilizó por ellos a quienes no convalidaron el articulado del proyecto. En ese caso el calificativo que les dedicó fue el de “bestias”.

Este hecho generó numerosas reacciones, como la de la Unión Cívica Radical, quien mediante un comunicado aseguró que el presidente está encabezando una “incitación generalizada a la violencia contra el que piensa distinto”, de acuerdo a lo que informó Clarín.

Por su parte, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió que Milei busca “crear un nuevo enemigo interno a través de un relato para concentrar poder” y lamentó que traten “de traidores a quienes resguardan la independencia de poderes”, en rechazo a las listas publicadas por el gobierno con los diputados que votaron “en favor y en contra del pueblo”.

También manifestaron su molestia con Milei varios gobernadores provinciales, que fueron acusados por el gobierno de boicotear la ley por no estar de acuerdo con la política fiscal del Ejecutivo que comanda el libertario.

De acuerdo a lo que informó La Nación, los mandatarios provinciales dijeron que están siendo expuestos a un “pelotón de fusilamiento” en las redes sociales” e insisten en que el diálogo debe seguir, pero con interlocutores “válidos”.

Los gobernadores reconocieron la “buena voluntad” del ministro del Interior, Guillermo Francos, pero advirtieron que esos diálogos no se reflejan en hechos concretos.

Ante este panorama, la presidenta en ejercicio, Victoria Villarruel, publicó un mensaje conciliador en su cuenta de X, consignado por eldiarioar.com. “Los argentinos votamos Cambio. Votamos Libertad. Votamos recuperar los valores y principios que hicieron grande a nuestro país. Las adversidades no deben desanimarnos. No perdamos el norte y sigamos trabajando. ¡Todo por Argentina!”, afirmó Villarruel, quien ocupará la presidencia hasta que Milei retorne al país.

Paralelamente, de acuerdo a lo que informó la agencia Télam, el jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, dijo que el gobierno dirá este jueves cómo seguirá el tratamiento del proyecto de ley.

Zago señaló que durante el miércoles analizaron en el bloque de LLA los caminos a seguir tras la decisión de no avanzar con el tratamiento en particular, ya que no tenían los votos para aprobar los artículos centrales de esa iniciativa.

En ese contexto, el diputado admitió en declaraciones realizadas a los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación que se analiza dividir esa iniciativa en varios proyectos, al afirmar: “Si la tenemos que dividir, se dividirá en distintos lugares según lo que arreglemos mañana entre Diputados y el Ejecutivo”.