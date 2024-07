En su primer acto de campaña como candidata del Partido Demócrata, la actual vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, respondió con dureza a los ataques que le había dirigido horas antes el postulante republicano, el exmandatario Donald Trump.

En el evento realizado este martes en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Harris, que el domingo fue impulsada por el presidente Joe Biden para sucederlo y el lunes obtuvo el apoyo masivo de los electores demócratas que participarán en la convención que se celebrará el mes que viene en Chicago, comparó a Trump con los criminales a los que acusó durante los años en los que fue fiscal.

“Antes de ser electa vicepresidenta, antes de ser electa senadora de Estados Unidos, fui electa como fiscal general del estado de California, y antes de eso fui fiscal en los tribunales”, dijo Harris. “Y en esos roles acusé a delincuentes de todo tipo: depredadores que abusaban de mujeres, estafadores que estafaban a los consumidores, tramposos que rompían las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme bien cuando digo que conozco el tipo de persona que es Donald Trump”.

Ante la ovación del auditorio, Harris prosiguió diciendo: “Como fiscal general de California, me enfrenté a una de las universidades con fines de lucro más grandes de nuestro país que estafaba a los estudiantes. Donald Trump dirigió una universidad con fines de lucro que estafó a los estudiantes. Como fiscal, me especialicé en casos de abuso sexual. Bueno, Trump fue declarado responsable de cometer abuso sexual”.

Pero Harris, nacida hace 59 años en la ciudad californiana de Oakland, hija de un profesor de economía jamaiquino y de una científica india de origen tamil, también dijo que la actual campaña electoral no se trata únicamente de Trump. “En última instancia, en esta elección, cada uno de nosotros enfrentamos una pregunta: ¿en qué tipo de país queremos vivir?”, planteó la vicepresidenta.

“Y en cuanto a este punto, ¿queremos vivir en un país con libertad, compasión y Estado de derecho, o en un país de caos, miedo y odio? Y aquí está la belleza de este momento: cada uno de nosotros tiene el poder de responder esa pregunta. El poder está en el pueblo. Cada uno de nosotros tiene el poder de responder esa pregunta y, en los próximos 105 días, tendremos trabajo que hacer. Tenemos puertas que tocar, llamadas telefónicas que hacer, votantes que registrar y elecciones que ganar”, expresó.

Trump dijo que Harris “es una mentirosa que destruye todo lo que toca”

Por su parte, Trump viene atacando sistemáticamente a las figuras más prominentes del Partido Demócrata, tanto en los actos de campaña como a través de Truth, la red social de su propiedad.

Fue por esta vía que el magnate republicano de 78 años dijo el lunes que Harris “es una mentirosa que destruye todo lo que toca”. Manifestó, además, su molestia por la cobertura televisiva sobre la decisión de Biden de dejar la carrera presidencial y brindarle su apoyo a Harris.

“Viendo las noticias falsas, están haciendo todo lo posible para convertir al peor presidente en la historia de nuestro país en un 'líder brillante y heroico' (¡fue heroico porque renunció!), y para convertir a Kamala Harris, tonta como una roca, de una vicepresidenta insignificante y totalmente fallida a una futura 'gran' presidenta”, escribió Trump.

Pero los agravios de Trump no se limitaron a Harris. El sábado, durante un acto de campaña en el que estuvo acompañado por su compañero de fórmula James David Vance, celebrado en la ciudad de Grand Rapids, en Michigan, Trump usó la palabra “estúpido” no menos de 13 veces, más de la mitad de las cuales fueron en referencia a Biden, a quien también calificó de ser una persona con “bajo coeficiente intelectual”.

En sus diatribas, Trump también acusó a Biden y a Harris de no protegerlo de manera debida antes del atentado contra su vida, hecho que derivó este martes en la renuncia de la directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimblerley Cheatle.

“La administración Biden/Harris [Joe Biden y Kamala Harris] no me protegió adecuadamente y me vi obligado a recibir una bala por la democracia. ¡FUE MI GRAN HONOR HACER ESTO!”, manifestó Trump en otra de sus publicaciones.