En un evento virtual realizado este lunes, en el que participaron centenares de personalidades, académicos y representantes de organizaciones sociales, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, reiteró que permanecerá en el país, un día después que se produjera la ida a Madrid del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

“Si algo cambia la salida de Edmundo, desde una perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé; pero, en todo caso, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí, mientras que él lo hace desde afuera”, dijo Machado, de acuerdo a lo que recogieron agencias internacionales.

Machado, a pesar de ser la ganadora de las internas del principal bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática, no pudo ser la candidata presidencial del sector luego de que fuera inhabilitada por el Tribunal Supremo de Venezuela, órgano en teoría independiente, pero que en los hechos responde de manera inequívoca al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Tanto el asilado González Urrutia como Machado comenzaron a ser investigados por la Fiscalía General –que también obedece al chavismo– luego de que, días después de las elecciones, les pidieran a militares y policías que retiraran su respaldo a Maduro.

Desde el gobierno se exigió públicamente que se aplique la justicia a los dos opositores, a los que se acusa de promover las protestas que se registraron en Caracas y otras ciudades del interior luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara vencedor de los comicios a Maduro, aunque sin presentar jamás las actas de escrutinio.

Tras las elecciones, en las que decenas de gobiernos internacionales reconocen que ganó, a González no se lo volvió a ver en público, mientras que Machado fue vista en varias manifestaciones en Caracas.

La abrupta salida de González Urrutia fue anunciada en la noche del sábado por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Rodríguez dijo que el gobierno de Maduro decidió conceder a González un salvoconducto para salir del país, apenas unos días después de ordenar su detención, para ayudar a restablecer “la paz y la tranquilidad política del país”.

Este lunes, desde Madrid, González Urrutia publicó en sus redes sociales una carta en la que explicó sus motivos para irse del país. “Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”, declaró el diplomático de 75 años, según lo consignado por France 24.

González destacó que su salida de Venezuela no se basó en intereses personales, sino en la voluntad de continuar luchando por la democracia. “Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal, esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido. Soy incompatible con el resentimiento. Sólo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Sólo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido”, agregó González Urrutia.