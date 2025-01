Edmundo González Urrutia, que según la oposición venezolana fue el ganador de las elecciones de julio, denunció este martes que su yerno fue secuestrado en Caracas. “Esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares. Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio de clases, lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron. A esta hora se encuentra desaparecido”, manifestó González Urrutia, que se encontraba en Estados Unidos.

Anunció también que debido al secuestro canceló su agenda en ese país, donde se había reunido el lunes con el presidente, Joe Biden, y con integrantes del gobierno que encabezará Donald Trump a partir del lunes 20.

El dirigente venezolano, que también visitó Argentina y Uruguay, se había reunido con integrantes del Congreso, a los que les mostró las actas que publicó la oposición para probar que fue su candidatura, y no la del presidente Nicolás Maduro, la que ganó las elecciones del 28 de julio. Tenía previstos otros encuentros con legisladores cuando decidió cancelar sus actividades. De todos modos, se proponía continuar su gira en Panamá y República Dominicana.

El gobierno de Venezuela no respondió a la denuncia de González Urrutia sobre el secuestro de Tudares.

A su vez, el de Estados Unidos lo consideró un intento de Maduro “de intimidar a la oposición democrática de Venezuela”.

También generó reacciones en ese país. “¿Esta es la paz de la que viven hablando quienes ostentan el poder? Esto es terrorismo de Estado atentando contra la familia. ¡Repudio total! ¡Inaceptable!”, dijo en su cuenta de X el excandidato presidencial Henrique Capriles.

“La cobardía de Maduro no tiene límites. Emplazamos a la comunidad internacional [a] que se una rápidamente a nuestra exigencia a la dictadura para que libere a Tudares inmediatamente”, manifestó el partido Voluntad Popular.

Mariana González, esposa de Tudares, dijo que él es inocente de cualquier acusación que le pueda hacer el gobierno y señaló que fue detenido en presencia de sus hijos menores de edad, informó el diario El Nacional. “¿En qué momento se convirtió en delito ser familia de Edmundo González Urrutia? ¿Por eso se llevaron a mi esposo? ¿De qué se le acusa?”, dijo.

Las tensiones políticas en Venezuela aumentan a medida que se acerca el viernes, cuando Maduro tiene previsto iniciar un nuevo mandato, sin haber presentado pruebas de su triunfo electoral. Para el jueves, la líder opositora María Corina Machado llamó a movilizaciones masivas, en Venezuela y en el exterior, en rechazo al fraude electoral que denuncia. Si bien Machado permanece en la clandestinidad, tiene previsto participar en esas protestas.

Este martes la dirigente dijo que está en contacto con policías y militares, y afirmó: “cada quien está tomando una decisión: si quiere ser tirano que te reprime o un héroe que defiende a su pueblo”, dijo. “La historia va a ser implacable con los que hagan el bien, con los que hagan el mal y con los que no hagan nada”, agregó.

Más tarde, Machado denunció que “agentes del régimen” son responsables de que drones sobrevolaran la casa de su madre, Corina Parisca, de 84 años. Dijo que en la zona de Caracas en la que reside Parisca hubo un corte de energía eléctrica y se instalaron varios puestos de Policía.

Desde la Organización de las Naciones Unidas, el portavoz Stéphane Dujarric dijo que el secretario general, António Guterres, “está obviamente preocupado por los informes” que llegan acerca de una “ofensiva contra los derechos humanos en Venezuela, incluyendo la detención de figuras de la oposición y de defensores de los derechos humanos”.

Consultado sobre el resultado de las elecciones, Dujarric dijo que no le corresponde a la ONU certificarlo, pero recordó que en noviembre Guterres “pidió un recuento completo” de las actas electorales. “No fue el único en hacerlo, y nuestra postura no ha cambiado desde entonces porque los hechos no han cambiado”, dijo.

También el gobierno venezolano hizo ayer denuncias públicas. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó: “Acabamos de desmantelar un grupo muy peligroso [...] de mercenarios extranjeros de Estados Unidos y Colombia [aliados] con sectores venezolanos”. Según citó Europa Press, Cabello agregó que esos “mercenarios” son “muy cercanos a los borrachos y los ebrios, a los cobardes que se fueron del país”, y dijo que más adelante brindaría detalles.

Al igual que la oposición, el oficialismo llamó a sus seguidores a salir a las calles, en este caso el viernes.