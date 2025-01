Este miércoles, ataques israelíes en Jabalia, en el norte de Gaza, en el campo de refugiados de Bureij y en el sur de Jan Yunis, dejaron 28 palestinos muertos, incluidos niños y mujeres, según informó Al Jazeera. Sobre esta cadena árabe con sede en Qatar, la agencia palestina Wafa informó que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes reducidas de Cisjordania, anunció este miércoles que suspenderá sus retransmisiones por “incitar a la sedición” hasta que “se resuelva el estatus legal de la cadena”.

Según Efe, esta suspensión es consecuencia de la cobertura que ha hecho Al Jazeera de los recientes enfrentamientos en el campamento de refugiados de Yenín, entre las fuerzas de seguridad de la ANP y milicias palestinas afines a Hamas. A mediados de diciembre, la ANP inició una incursión contra el grupo Brigadas de Yenín, que opera dentro del campamento de refugiados, para tomar el control del enclave, pero, según el diario Haaretz algunos analistas ven esta intervención como parte de un esfuerzo de la ANP para restaurar su autoridad en la Cisjordania ocupada, donde tiene un poder limitado e Israel tiene el control militar total.

El medio israelí también especula con que la ANP puede estar tratando de presentarse como un socio seguro para el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que asumirá el 10 de enero, y poder contrapesar los intentos israelíes de debilitarla.

Por su parte, este miércoles, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó con atacar la Franja de Gaza “con una fuerza no vista [...] en mucho tiempo” si Hamas no libera a los rehenes israelíes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023, ni deja de lanzar cohetes contra Israel. Israel “intensificará sus actividades contra las guaridas terroristas de Gaza hasta la liberación de los rehenes y la eliminación de Hamas”, dijo Katz en una visita a la localidad de Netivot, en el sur de Israel.

Tras los ataques en Jabalia, el portavoz en lengua árabe del ejército de Israel, Avichay Adraee, advirtió a los pobladores de esa localidad sobre nuevas incursiones y los conminó a que abandonen la zona antes de que se concreten.

Desde territorio gazatí se lanzaron dos cohetes; uno fue interceptado y el otro cayó en una zona despoblada, sin causar heridos, informó Efe.

También este miércoles, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, destituido por el primer ministro Benjamin Netanyahu a principios de noviembre, anunció que abandonará su banca como parlamentario del Likud, el partido de Netanyahu.

Mediante un mensaje televisado, Gallant dio la noticia tras no participar en una votación clave sobre el presupuesto para 2025.

El exministro no estuvo de acuerdo con diversas medidas sobre la guerra tomadas por Netanyahu, y en particular se opone a la exención del servicio militar de la que gozan los judíos ultraortodoxos. Gallant se manifestó contrario al proyecto de ley que prepara Netanyahu con ese fin. El primer ministro busca con esta medida complacer a dos de sus socios de coalición, los partidos ultrarreligiosos Shas y Judaísmo Unido de la Torá. “No puedo aceptar esto, y no puedo ser parte de ello”, dijo Gallant, en declaraciones recogidas por la prensa local, según Efe.