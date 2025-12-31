Xi Jinping en su discurso antes de las celebraciones de la víspera de Año Nuevo en Beijing, el 31 de diciembre de 2025.

Este miércoles, el presidente de China, Xi Jinping, pronunció su mensaje de fin de año a través del ente estatal Grupo de Medios de China y de plataformas en internet, en el que volvió a referirse a la “reunificación” con Taiwán y la calificó de “imparable”.

Estas declaraciones se dan luego que el Ejército Popular de Liberación chino culminara simulacros con fuego real por dos días y en los que sitiaron la isla por siete lados distintos tras desplegar a la Armada, el Ejército y las Fuerzas Aéreas, conforme a lo que informó El Mundo.

El jefe de Estado chino manifestó que los “compatriotas a ambos lados del estrecho están unidos por una sangre más espesa que el agua”, en alusión a Taiwán, la isla gobernada de forma autónoma que históricamente es reclamada por el gigante asiático y continúa generando uno de los principales focos de tensión en la región.

Respecto al contexto internacional, Xi expresó que se destaca por tener “turbulencias y cambios”, con “regiones aún afectadas” por conflictos armados. En relación con esto, expuso que China está dispuesta a “trabajar de la mano con todos los países” para promover la paz, el desarrollo y una gobernanza global de una manera “más justa y razonable”, según publicó la agencia Efe.

El presidente chino remarcó que apuesta por la construcción de una “comunidad con un futuro compartido para la humanidad”, una formulación habitual en los discursos de la diplomacia de Pekín. Además, afirmó que el país “siempre se ha situado en el lado correcto de la historia”.

Por otro lado, la autoridad máxima de China se refirió a la economía del territorio y dijo que “se espera que la tasa de crecimiento alcance alrededor del 5%”, divulgó la agencia AFP. Mencionó que en 2025 se cierra el 14º Plan Quinquenal y apuntó que la producción económica total “ha seguido superando nuevos umbrales”, con predicción de alcanzar este año los 140.000.000 de millones de yuanes (alrededor de 20.000.000 de millones de dólares).

Estos resultados suponen ser como consecuencia del avance de la modernización “al estilo chino”, dijo el presidente de la potencia asiática. Aseguró que se ocasionó un incremento de la fortaleza económica, tecnológica y de defensa del país, al tiempo que destacó mejoras en ámbitos como la protección ambiental y la percepción de bienestar y seguridad de la población.

También la incidencia de la innovación –como la inteligencia artificial y la integración entre ciencia, tecnología e industria, entre otros– fue un aspecto que destacó Xi para el desarrollo económico.

Acerca de cuestiones sociales, el jefe de Estado mencionó que se ha reforzado la protección de los derechos de los trabajadores de sectores emergentes y se han impulsado medidas relacionadas con el envejecimiento de la población.

Asimismo, Xi habló sobre la cohesión nacional y la unidad entre los distintos grupos étnicos del país, y redundó en que China tiene el compromiso de una política de “un país, dos sistemas”, aplicada a Hong Kong y Macao, con el objetivo de mantener su prosperidad y estabilidad a largo plazo.