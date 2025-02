A las 19.30 de este miércoles estaba previsto que el cantante y rapero argentino Milo J presentara una preescucha de su último álbum, 166 (DELUXE) Retirada, en un evento gratuito, con entradas agotadas, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, “donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más emblemático de la última dictadura cívico-militar”, expresó la agrupación Hijos —acrónimo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio— al comunicar que el show fue “suspendido por censura del gobierno de Javier Milei”.

“Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al gobierno de ahora no le gusta”, dijo el artista de 18 años en su cuenta de Instagram al informar que el gobierno había suspendido su show por una medida cautelar impulsada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.

La jueza María Alejandra Biotti concedió el pedido de Baños, con el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quién expresó en X: “Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”.

En la cautelar, el Ministerio de Justicia argumentó que el recital no contaba con “el permiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que representa una medida ilegal, arbitraria y contraria a los fines que justifican la existencia y funcionamiento del espacio público en cuestión”, consignó Página 12. El gobierno de Javier Milei también consideró que la ex ESMA “posee una finalidad específica y determinada por la ley, orientada a la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la protección de un sitio emblemático de la historia reciente de nuestro país”, por lo que “toda actividad a desarrollarse en dicho predio no sólo debe encontrarse alineada con estos objetivos, sino que también requiere la debida evaluación y autorización de las autoridades competentes, entre ellas, la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de este Ministerio de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo Nacional”.

En rueda de prensa, Charly Pisoni, nieto recuperado y militante de Hijos, denunció que el gobierno “decidió censurar” el recital, “porque censura a los artistas que apuestan a la cultura; censura a los artistas que apuestan a la memoria; censura a los artistas que tienen cosas para decir”. Desde la agrupación desmintieron que el evento no contara con los permisos y habilitaciones para realizarse.

Despliegue policial y amenazas de represión

La medida judicial efectivizó el rápido despliegue de un operativo policial para impedir la realización del show, ante lo cual Milo J pidió a los jóvenes que ya estaban fuera del predio “por favor que se vayan, porque si quieren entrar, la Policía los va a reprimir, y va a ser un quilombo muy grande”.

La madre y mánager del cantante oriundo de Morón, Aldana Ríos, también denunció que la Policía los extorsionó con iniciar una represión si no suspendían el evento: “Me sorprende raramente la facilidad con la que llegaron y nos extorsionaron. Llenaron de policías, motos, hidrantes y nos dijeron que si no suspendíamos iban a reprimir a todos los chicos que estaban esperando para ingresar”, contó en la rueda de prensa de Hijos, e ironizó: “Quiero agradecer la celeridad de la Justicia para suspender y censurar a un pibito de barrio de 18 años, que lo único que hace es arte y transmitir en sus canciones y en sus letras vivencias reales”.

En diálogo con Futuröck, Ríos lamentó que “estaban convocados muchos y muchas jóvenes adolescentes que iban a conocer este predio por primera vez porque venían a un recital, en un lugar que no sabían que existía ni lo que pasó. Tal vez eso asustó mucho. Un chico de 18 años los asustó mucho”.

Hijos también denunció que, en la previa del show, el gobierno retiró del patio de la ex ESMA una gigantografía de la imagen del momento en que el expresidente Néstor Kirchner ordenó bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar en marzo de 2004. Se trata de una imagen con fuerte contenido simbólico, ese 24 de marzo de 2004, “hecho político con el que miles de jóvenes empezaron a militar”, expresó la asociación.

Hoy en la ex ESMA el gobierno de Milei además de censurar el recital de Milo J para 20.000 pibes y pibas, sacó la imagen de Néstor Kirchner cuando ordenó en 2004 bajar los cuadros de los genocidas del Colegio Militar, hecho político con el que miles de jóvenes empezaron a militar pic.twitter.com/fDXwnjOo0H — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) February 12, 2025

No es la primera vez que Milo J, cuya abuela materna fue víctima del terrorismo de Estado y es una de las 30.000 desaparecidas de la última dictadura militar, defiende la causa por la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. En abril de 2024, Milo J homenajeó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en su show en el Antel Arena con la interpretación del tema Clara, de No Te Va Gustar, junto con la murga Agarrate Catalina.

En julio visitó con su equipo de músicos la Casa de la Memoria y la Vida y las excavaciones de la ex Mansión Seré, donde funcionó un centro clandestino de detención: “Realmente es muy importante lo que están haciendo, y ahora más que nunca, porque es la historia de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros barrios. Es un legado”, expresó el jóven en esa ocasión.