En medio de la polémica que lo involucra en la estafa millonaria con la criptomoneda $Libra, el presidente argentino, Javier Milei, concedió este lunes una entrevista a la señal TN, en la que intentó desmarcarse por completo de la incómoda situación en la que se encuentra.

En la entrevista, que fue grabada durante la tarde en la Casa Rosada y emitida en la noche en el programa que conduce el periodista Jonatan Viale, un confeso admirador del mandatario ultraderechista, Milei tomó distancia de la maniobra fraudulenta. Sostuvo que no tenía “nada que ocultar”, que se “comió un cachetazo” y que siempre obró “de buena fe” y remarcó en varias oportunidades que él simplemente difundió y no recomendó invertir en la criptomoneda.

Además, cuando Viale dijo que los afectados por la estafa fueron 44.000 personas, Milei salió al cruce de inmediato y afirmó que la cantidad de personas que perdieron dinero al invertir en la criptomoneda fueron, “como mucho, 5.000” y que entre ellos hay “cinco argentinos”.

“Es falso que sean 44.000 personas. Había muchísimos bots. En el peor de los casos, había 5.000. Las chances de que haya argentinos es muy remota. Había personas hiperespecializadas que participaron en este evento; esto no es un tema menor, porque los que entraron ahí, que lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Son operadores de volatilidad, sabían muy bien el riesgo a donde estaban entrando”, dijo Milei.

Al respecto el mandatario, que en el comienzo de la entrevista estaba visiblemente incómodo y dubitativo, agregó: “Si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenías esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no sólo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol”.

“Es como que alguien jugó a la ruleta rusa y le tocó la bala. Dale”, agregó Milei, quien explicó que había fijado la publicación en su cuenta para que no hubiera dudas de que la publicación la había hecho él.

Al intentar explicar por qué luego borró la publicación, dijo: “Ante la duda, me corro”. “Si hay estafa, que lo pruebe la Justicia”, agregó.

Cuando Viale le preguntó con qué finalidad había hecho la publicación en su cuenta de X, Milei respondió: “Soy un tecnooptimista fanático; tengo una pasión por la tecnología y quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico”. Luego, interrogado directamente sobre si había recibido dinero para hacer la publicación, el presidente contestó: “No”.

Además, en su defensa, Milei dijo que pidió la intervención de la Oficina Anticorrupción: “Que se investigue a todos, incluido a mí mismo. Algo que no pasaba. Si alguien se llevó algo, es algo que no me corresponde decir a mí. Y por eso creamos una unidad de investigación”.

Milei dijo también durante la entrevista que conoció personalmente al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda $Libra, durante un evento del rubro celebrado en octubre en Buenos Aires.

El mandatario también apeló a Davis para intentar defenderse, argumentando su ignorancia respecto del manejo de las criptomonedas.

“El propio Davis dice que yo de criptomonedas no sé nada. Mi especialización es [en] crecimiento económico con o sin dinero. Soy especialista en hacer crecer una economía, algo que lo estoy logrando. Y también soy especialista en bajar la inflación, algo que también estoy logrando”, afirmó Milei.

Cuando se le preguntó por el posible juicio político que está promoviendo la bancada de Unión por la Patria, Milei comenzó a atacar a la expresidenta Cristina Fernández, a quien calificó de “chorra, ladrona y doble procesada”.

El presidente también insultó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En el momento en que Viale leyó la publicación que hizo Kicillof sobre el involucramiento de Milei en la estafa, el presidente dijo que el exministro de Economía “es un imbécil, un tipo que no suma ni con un ábaco”.

Milei también argumentó, en su defensa, que los ataques que está padeciendo por este tema tienen que ver con el éxito económico que está teniendo su gestión, que va a hacer que sus detractores nunca vuelvan a ser gobierno.

“Yo no tengo nada que ocultar, puedo hablar tranquilamente. Por lo tanto, no tengo problemas de dar la cara. Desde la política tradicional están nerviosos. Las encuestas nos dan ventaja a nosotros, la economía se está recuperando, la inflación va a estar cerca del 1%, bajamos más del veintipico por ciento de pobreza. Saben que, si nos va bien, no vuelven más, van camino a la extinción”, afirmó Milei, quien agregó: “En todo el mundo se habla del milagro económico argentino”.