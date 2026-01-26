El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo este lunes una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para abordar temas de las relaciones bilaterales y la agenda global.

Según informaron medios brasileños con base en fuentes del Palacio de Planalto, la llamada abordó la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a principios de este mes, así como también la Junta de Paz, la entidad que el líder republicano está impulsando, aunque sin tener muy claro la verdadera naturaleza del organismo.

En la parte de la conversación en la que tocaron este tema, que primordialmente está generando cautela dentro de la comunidad internacional, el mandatario brasileño propuso que la Junta de Paz se limite a abordar la futura gobernanza de la Franja de Gaza y que también prevea la creación de un Estado de Palestina, ambas ideas no compartidas por Trump. Lula también planteó que Palestina tenga un lugar en la junta.

En un posteo en X, el presidente brasileño dijo que además en la conversación con Trump “reiteré la importancia de una reforma integral de las Naciones Unidas, que incluye la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad”.

Una treintena de países ya adhirieron a la idea de Trump, básicamente gobiernos totalmente alineados en su política exterior con Washington, como Arabia Saudita, Argentina, Paraguay e Indonesia. Hasta el momento, el gobierno brasileño no respondió oficialmente a la invitación de Washington para unirse al grupo, y fuentes diplomáticas de Itamaraty afirman que la propuesta se está considerando con cautela, aunque seguramente sea desestimada.

Al hablar con Trump sobre la situación en Venezuela, Lula enfatizó la importancia de preservar la paz y la estabilidad en Sudamérica, reiterando que se debe respetar la soberanía de los países vecinos y que los conflictos externos no contribuyen a soluciones duraderas. En la conversación, que se extendió por casi una hora, Lula y Trump también dialogaron sobre las relaciones comerciales bilaterales y la cooperación económica.

Según el gobierno brasileño, Trump elogió la evolución de las relaciones entre ambos países y las perspectivas de crecimiento de las economías estadounidense y brasileña. También se discutió la propuesta de ampliar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, con señales positivas de ambas partes.

En su posteo en X Lula contó además que acordaron que visitaría Washington después de su viaje a India y Corea del Sur en febrero.