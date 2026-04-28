Una mujer palestina emite su voto en un colegio de la ciudad de Birzeit, durante las elecciones municipales, el sábado 25.

Los palestinos de Cisjordania votaron el fin de semana en elecciones municipales, y también una ciudad de la devastada Franja de Gaza, Deir al-Balah, pudo elegir alcaldes y concejales.

Esas autoridades tienen como tareas encargarse del acceso a agua y el saneamiento en los territorios que tienen bajo su jurisdicción, además de asegurar otras infraestructuras.

El movimiento islamista Hamas fue excluido expresamente de la votación, porque la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que reúne a distintos sectores políticos, determinó que los partidos y los candidatos que se postularan expresaran su apoyo a la solución de dos estados, lo cual implica el reconocimiento de Israel, informó la agencia Efe. Hamas se niega a reconocer a ese Estado.

Pero incluso sin su participación en las papeletas, las fuerzas policiales de la Franja de Gaza —donde Hamas tomó el poder en 2006, después de ganar elecciones parlamentarias— custodiaron los centros de votación en Deir al-Balah, de acuerdo con CNN.

“Celebrar elecciones municipales en Deir al-Balah es un paso positivo e importante”, dijo el sábado, al comenzar la votación, Hazem Qassem, portavoz de Hamas, que abogó por que los palestinos puedan celebrar elecciones presidenciales y legislativas, que llevan 21 y 20 años sin convocarse, respectivamente.

También el primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, celebró esta votación, que consideró “una expresión de la voluntad nacional del pueblo palestino”. Para la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Mahmud Abbas, las elecciones fueron un primer paso hacia las postergadas elecciones presidenciales.

A su vez, para Hamas también era importante una lectura de los números de la participación y del apoyo a distintos candidatos que podrían ser una señal de respaldo a esa organización.

Los resultados oficiales parciales, difundidos con 95% de los votos escrutados, colocaban al partido Al Fatah, del presidente palestino Abbas, como el más votado en numerosas ciudades clave de Cisjordania, informó Swissinfo.

La lista de Al Fatah, Firmeza y Generosidad, fue la que reunió más apoyo en la ciudad de Hebrón, la mayor de Cisjordania, así como en Tulkarem y Salfit.

Al Fatah informó que logró una victoria aplastante en Cisjordania. Sin embargo, en la ciudad gazatí de Deir al-Balah, Samer Sinijlawi, un vocero de la lista Deir al-Balah nos Une, dijo a la agencia Ansa que allí el triunfo de Al Fatah fue ajustado, y que dos listas vinculadas con el partido de Abbas obtuvieron en total ocho escaños frente a siete de la oposición.

La Comisión Electoral Central, con sede en Ramala, la capital palestina, informó que se votó en 183 municipios de Cisjordania y que la participación fue de 56%. Mucho menor fue la de Deir al-Balah, donde solo votó el 22,7% del padrón. Las autoridades electorales lo explicaron por la gran cantidad de población desplazada y por una gran desactualización del padrón electoral.

“Todos son conscientes de las condiciones políticas, de seguridad y económicas, la fragmentación del territorio palestino, la guerra en Gaza y el conflicto regional en Irán”, dijo en rueda de prensa Rami Hamdallah, presidente de la Comisión Electoral Central.

Según citó AP, Hamdallah agregó que “el simple hecho de celebrar las elecciones en Deir al-Balah es un logro significativo”, y que espera “celebrar elecciones en otros organismos en toda la Franja de Gaza en un futuro cercano”.

Destacó así el peso simbólico de esta instancia, pese a que los habilitados para votar en Deir al Balah eran apenas 70.000, una mínima porción de la población total de la Franja de Gaza, que supera los dos millones de habitantes.

Esa ciudad, que se encuentra en el centro de ese territorio palestino, es una de las que sufrieron en menor medida la destrucción que causaron los bombardeos israelíes que comenzaron en octubre de 2023. Hubo centros de votación instalados en carpas, porque las escuelas que suelen ser utilizadas como circuitos habían sido destruidas.

A la situación crítica que atraviesa el pueblo palestino, incluso en Cisjordania, donde avanza la ocupación israelí, que impacta en la participación de los votantes, se agrega, según CNN, un ánimo de desilusión frente al gobierno de Al Fatah.

Además, en varias ciudades, entre ellas Ramala, sede del gobierno de Cisjordania, y Nablus, no hubo elecciones, porque solo se registró una lista vinculada con Al Fatah.

Sarah Jonson, directora del programa de democracia del Centro Carter, dijo a CNN que estas elecciones son significativas “para la gobernanza democrática en los territorios palestinos ocupados” por Israel, y que la inclusión de Deir al-Balah, que es parte de Gaza, “es fundamental para cualquier camino creíble hacia la autodeterminación y para reafirmar la unidad nacional y territorial que requiere un horizonte político”.