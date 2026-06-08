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Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, luego del primer discurso pronunciado después de conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 7 de junio. · Foto: Ernesto Benavides, AFP

Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, luego del primer discurso pronunciado después de conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 7 de junio.

Foto: Ernesto Benavides, AFP

El izquierdista Roberto Sánchez pasó en el conteo de las elecciones peruanas a Keiko Fujimori y se encamina a la presidencia

Con el cómputo aún en curso, el izquierdista supera a su oponente por menos de un punto porcentual.

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Continúa el escrutinio de los votos emitidos en la segunda vuelta del proceso electoral que se celebró en Perú el domingo, y de acuerdo con los últimos datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, supera a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por menos de un punto porcentual: 50,045% de los votos válidos contra 49,955%, respectivamente.

La diferencia entre el izquierdista Sánchez y la derechista Fujimori supera los 16.000 votos por encima del margen de error a nivel nacional –poco más de 5.000 votos–, aunque restan por contabilizar el sufragio en el exterior: en total, más de 1,2 millones de personas en 73 países se encontraban habilitadas para votar en dicha modalidad, y según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, se espera que el traslado del material electoral para su posterior cómputo, que ya comenzó, concluya este miércoles.

Los nuevos resultados suponen un revés con respecto a la tendencia observada este domingo, cuando los conteos iniciales recogían una ligera ventaja de Fujimori, si bien un informe técnico de la organización Transparencia daba cuenta de un posible empate técnico.

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