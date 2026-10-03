El negociador de Trump para Medio Oriente Jared Kushner niega conflictos de intereses por inversiones en Israel

Una investigación de la cadena CNN concluyó que el yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, quien fue su enviado para Medio Oriente desde su primer gobierno, es socio de una empresa, Affinity Partners, que a su vez invierte en varias empresas israelíes mediante una financiera con sede en Tel Aviv, Phoenix Financial.

Según CNN, entre esas empresas se encuentra Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel, además de otras que brindan al ejército israelí distintos suministros: desde drones hasta máquinas de demolición. Todas esas empresas aumentaron el valor de sus acciones y varias afirmaron que la guerra en Gaza aumentó la demanda de los productos y servicios que venden.

El artículo aclara que Affinity “no posee directamente participaciones en las nueve empresas identificadas por CNN, pero sí puede obtener beneficios cuando Phoenix genera ganancias”, y allí podría originarse un conflicto de intereses.

Kushner dijo el viernes que el artículo y el título son engañosos por sugerir que su “labor diplomática” se vincula con “inversiones en empresas de defensa israelíes”. En su defensa, afirma que Phoenix es una institución financiera y que ni él ni otros ahorristas eligen “las inversiones individuales” ni deciden “qué compra o vende Phoenix”.

La aclaración no contradice el artículo. La investigación periodística incluso aclara que no se encontraron indicios de que la actividad diplomática de Kushner afectara las inversiones. “No obstante, su firma ha obtenido grandes ganancias de su inversión en Phoenix y en julio vendió una cuarta parte de su participación por más de 340 millones de dólares, un rendimiento superior a cinco veces el valor de su compra inicial de acciones”, señala la cadena, y agrega que Affinity “sigue siendo el mayor accionista de Phoenix”.