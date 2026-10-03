Estados Unidos: el Pentágono anunció que Elon Musk codirigirá un programa de diseño de armas

Elon Musk durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el 29 de setiembre.

El secretario de Defensa dijo que un grupo integrado por el dueño de SpaceX presentará un plan armamentístico para el futuro.

El empresario Elon Musk vuelve a ocupar un cargo relevante en el gobierno de Donald Trump, en el que lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental con la misión de hacer recortes drásticos en el Estado. Según anunció el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, Musk codirigirá el Proyecto Meridian, un programa que funcionará bajo la supervisión del director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael, y que se encargará de diseñar las armas y sistemas de defensa del futuro.

El equipo deberá presentar en un plazo de 120 días un informe sobre posibles escenarios de conflicto para las próximas décadas y las armas que Estados Unidos necesitaría en esos contextos.

Junto con Musk trabajarán Palmer Luckey, el fundador de Anduril Industries, una empresa destinada al desarrollo de sistemas de defensa autónomos, y el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich. Según informaron Efe y DW, a ellos se sumarán funcionarios, académicos y empresarios.

Hegseth, a quien Trump alude como su “secretario de Guerra”, aunque el cargo sea el de secretario de Defensa, dijo que este proyecto forma parte de un paquete que incluye el desarrollo de armamento convencional, pero también de la guerra robótica, sistemas autónomos, uso de drones y reducción de hasta un 20% del número de generales y almirantes. Al tiempo que reduce esos mandos militares, el Pentágono planea la creación de su propia oficina de asuntos religiosos.

Según informó Euronews, la participación de Musk en este proyecto recibió cuestionamientos por posibles conflictos de intereses. El millonario actuaría como diseñador de la estrategia de defensa al mismo tiempo que es proveedor de esa tecnología, ya que SpaceX está construyendo redes de satélites para el escudo antimisiles que proyecta Trump, Golden Dome, o cúpula dorada. A esto se suma que Musk es un fuerte contribuyente de los republicanos para las elecciones de noviembre.

Asimismo, Trump encargó al Consejo de Asesores Presidenciales de Ciencia y Tecnología que elaboren una definición oficial de superinteligencia, un término que el presidente estadounidense considera más apropiado para referirse a la inteligencia artificial, porque considera que en esta última denominación hay una connotación negativa, de falsedad.

En su red Truth Social, dijo semanas atrás que inteligencia artificial es un modo de llamarla “inexacto” y “poco elegante”, y consideró que nombres como inteligencia superior, inteligencia extrema o inteligencia suprema serían más acertados.

Finalmente, anunció ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que su gobierno utilizaría la denominación superinteligencia (super intelligence), y la sigla SI.