Lula se reunirá este lunes en Madrid con Pedro Sánchez tras participar en la cumbre de los países del sudeste asiático

En el encuentro, el presidente brasileño recordó que el Mercosur ya firmó un acuerdo comercial con Singapur y negoció otros similares con Vietnam e Indonesia.

Este lunes el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá con su par español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, en el que será la última escala del primer viaje internacional realizado por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) después de su triunfo electoral del 25 de octubre, que le aseguró un nuevo mandato.

La presencia de Lula era un hecho muy buscado por la campaña del oficialista Partido Socialista Obrero Español, que quería tener una foto con el líder brasileño, quien tras su remontada electoral reforzó su imagen de defensor de la democracia frente al avance de la ultraderecha.

De todas maneras, según informaron medios españoles y brasileños, la agenda de Lula en Madrid será limitada, solo se reunirá con Sánchez en la sede del Ejecutivo. Inicialmente, estaba pautado que ambos participaran en un acto de campaña, pero esto fue cancelado por la salud de Lula, quien tiene una fuerte ronquera que incluso le hizo cancelar algunas actividades durante su intensa gira por el continente asiático.

Lula llegó a comienzos de la semana pasada a la ciudad turca de Antalya, acompañado por una numerosa delegación integrada por su esposa, Janja da Silva, varios ministros, su asesor en temas internacionales, Celso Amorim, y el diputado y estratega digital André Janones. Allí participó en la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).

Pero la agenda en Turquía del presidente brasileño que el 5 de enero asumirá su cuarto mandato fue muy intensa. Además de participar en la COP31, donde su presencia fue enormemente valorada por líderes y activistas, mantuvo reuniones bilaterales al margen del evento con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y también con la mandataria encargada venezolana, Delcy Rodríguez, encuentro en el que se relanzó la relación entre ambos países.

En Antalya la delegación brasileña anunció la suspensión de algunos discursos del presidente debido a que estaba con una intensa ronquera, un tema que el líder de PT debe atender especialmente porque hace más de una década tuvo cáncer de laringe.

De todas maneras, después de completar su agenda en Turquía, Lula y su comitiva volaron hacia Filipinas. Allí, el viernes el presidente se reunió con su par local, Ferdinand Marcos y Romuáldez, popularmente conocido como Bongbong, hijo del célebre dictador homónimo y de Imelda Marcos, quienes gobernaron el archipiélago entre 1965 y 1986.

Durante el fin de semana, Lula participó como uno de los invitados en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean, por sus siglas en inglés), organización de cooperación regional que integran Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Timor Oriental, Myanmar, Brunéi, Camboya y Laos.

En su discurso de este domingo, reafirmando una de sus prédicas habituales en este tipo de foros internacionales, Lula defendió el fortalecimiento del multilateralismo y la construcción de un orden internacional multipolar, al tiempo que criticó la imposición de aranceles comerciales injustos y el uso irresponsable del poder de veto en organismos internacionales.

“La Asean y Brasil comparten la convicción de que un mundo multipolar, basado en el multilateralismo, es más propicio para la paz y la prosperidad. Los ciudadanos del Sur global pagan el precio por aranceles injustos y vetos irresponsables”, afirmó Lula.

Además, dijo que su país quiere tener una “asociación definitiva” con la Asean, y en clave regional señaló que el Mercosur ya llegó a acuerdos comerciales con Singapur, uno de los países que integran este bloque, y que está en tratativas para conseguir lo mismo con otros dos, Vietnam e Indonesia.