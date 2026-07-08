Estados Unidos lanzó nuevos ataques sobre Irán después de que Trump diera por terminada la tregua con Teherán

La frágil tregua que estaban teniendo Estados Unidos e Irán, enmarcada por el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio, se terminó de romper este miércoles cuando el ejército estadounidense anunció una serie de ataques sobre el territorio iraní, un día después de haber lanzado otra ronda de ofensivas.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus suglas en inglés) informó en su cuenta de X que, por orden del presidente Donald Trump, sus fuerzas “han comenzado a realizar ataques adicionales contra Irán para seguir mermando su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

“Estados Unidos responsabiliza a Irán de las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional vital”, declaró el CENTCOM.

Entrada la madrugada del jueves en Medio Oriente, medios estatales iraníes informaron que los ataques se produjeron en Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, la isla de Laván y otras zonas del sur de Irán, cercanas al estrecho de Ormuz.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos llevado a cabo ayer por Irán. Si vuelve a ocurrir, la situación empeorará mucho”, expresó sobre la situación Trump en un mensaje en su red social Truth.

De acuerdo a lo que informó un funcionario estadounidense al portal de noticias Axios, los recientes ataques contra Irán fueron más fuertes que los lanzados en la noche del martes. Entre los objetivos figuran radares militares costeros iraníes, posiciones de misiles antibuque y sistemas de defensa aérea.

Desde Irán, el medio local Nournews citó a una fuente militar según la cual las Fuerzas Armadas de Irán planean lanzar en breve un ataque “masivo” contra bases del ejército estadounidense en la región.

Si bien la situación había comenzado a desestabilizarse por los ataques mutuos del martes, en la mañana del miércoles desde Ankara, donde se encontraba participando en la cumbre de líderes de la OTAN, Trump dejó clara la posición de su administración.

En un contacto con medios de prensa, el mandatario republicano afirmó que la tregua con Irán “ha terminado”. Además, calificó a Irán de “basura” y de ser un país dirigido por “locos”, después de que Teherán respondiera a bombardeos estadounidenses del martes atacando bases norteamericanas en el Golfo.

“Es una pérdida de tiempo tratar con ellos, son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, agregó Trump.

En respuesta a estas declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró: “Dirigirse a la nación iraní –civilizada y valiente– con un lenguaje despectivo no menoscaba su grandeza. Los iraníes son conocidos por su civismo, su cultura y sus sólidos valores morales. No respondemos a la vulgaridad con vulgaridad, sino con acciones. Sin miedo y con gran valentía”.

La reanudación de los ataques además cayó particularmente mal en Teherán, porque se realizaron cuando el país aún está llevando adelante las ceremonias fúnebres del líder supremo Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero, y que este jueves será enterrado en su ciudad natal, Mashhad, situada 850 kilómetros al este de la capital, muy cerca de la frontera con Turkmenistán. Los líderes militares iraníes habían advertido a Estados Unidos e Israel de graves consecuencias si atacaban el país en estas fechas de luto en Irán. La reanudación de las acciones bélicas en Irán generó críticas internas dentro de Estados Unidos, donde esta guerra es muy poco popular entre la población.

En ese sentido, el senador progresista Bernie Sanders expresó en su cuenta de X que “reiniciar su guerra temeraria contra Irán no hará a Estados Unidos más fuerte; costará más vidas y desperdiciará más dinero de los contribuyentes”.

“Después de arrastrar a Estados Unidos a una guerra basada en mentiras, Trump ha declarado ahora que el alto el fuego con Irán ha terminado, apenas un mes después”, agregó Sanders.