Estados Unidos e Irán firmaron el memorando de entendimiento que abre 60 días para discutir los detalles de un acuerdo de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su par iraní, Masoud Pezeshkian, firmaron este miércoles de manera electrónica un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.

Según confirmó un funcionario estadounidense a la AFP, Trump firmó el documento durante una cena con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles luego de finalizada la cumbre del G7.

Otro funcionario de la Casa Blanca le declaró a la agencia Reuters que los presidentes firmaron el acuerdo después de que el memorando fuera firmado digitalmente el domingo por el vicepresidente JD Vance y el principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf.

Mientras tanto, desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró a la agencia local de noticias IRNA: “El texto del memorando de entendimiento de Islamabad se finalizó con las firmas de los presidentes. Ahora es el momento de poner a prueba la implementación del acuerdo”, agregó el funcionario.

Dado que ambas partes firmaron el acuerdo electrónicamente, Baghaei señaló que no habría ceremonia de firma el viernes en Suiza, como se había previsto. Sin embargo, los equipos negociadores posiblemente se reúnan en la ciudad helvética para comenzar a discutir los términos en los que la tregua de 60 días podría ser extendida o terminar por completo con el conflicto.

El memorando consta de 14 puntos. Ambas partes afirman que el acuerdo ya está en vigor, y Estados Unidos asegura que incluye que Irán no desarrolle ni adquiera armas nucleares, el fin de la guerra en todos los frentes y la reapertura del estrecho de Ormuz. Lograr un alto el fuego y poner fin a la guerra en Líbano tenía la misma importancia para Teherán que los intereses internos de Irán. El nombre de Líbano aparece tres veces en la primera cláusula del memorando de entendimiento, exigiendo explícitamente el respeto a la integridad territorial y la soberanía nacional libanesas, aunque este miércoles las fuerzas israelíes presentes en el sur de Líbano prosiguieron con sus combates contra los militares de la organización libanesa proiraní Hezbolá.

Irán declaró que, a partir de la firma del acuerdo, los ataques israelíes contra Líbano serán considerados una violación del compromiso de Estados Unidos. Además, el gobierno de Teherán se centró únicamente en poner fin a la guerra durante esta etapa inicial, dejando de lado la cuestión nuclear que será discutida más adelante.

Funcionarios estadounidenses afirman que el fondo propuesto en el memorando de 300.000 millones de dólares para Irán estaría compuesto por dinero aportado por los países vecinos de Teherán y se utilizaría para fines que incluyen la reconstrucción de la infraestructura iraní, severamente dañada por los ataques, en un contexto en el que además su economía se vio muy afectada.

Con respecto a la situación del estratégico estrecho de Ormuz, lo escrito en el documento firmado por las partes es similar a las versiones que ya se habían filtrado en diversos medios.

De acuerdo a lo que consignó El País de Madrid, en el texto se expresa, entre otras cosas, que Irán tiene 30 días para completar el proceso de desminado en el estrecho de Ormuz y crear las condiciones para que los barcos mercantes puedan atravesar ese paso estratégico sin temor a incidentes. El cuello de botella quedará abierto “durante 60 días” sin ningún tipo de peajes o cargos económicos. Y en ese tiempo Irán tendrá que abordar con el sultanato de Omán y el resto de los países del golfo Pérsico la futura administración del estrecho.

Entrada la noche europea, Trump consideró, al contrario de lo que muchos analistas piensan, que la firma del acuerdo fue una “gran victoria” para Estados Unidos, incluso a pesar de haber hecho importantes concesiones políticas y financieras a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y evitar una “depresión mundial”.

El mandatario dijo, además, que su país permitirá a Irán poseer “algunos” misiles balísticos en virtud del acuerdo. Explicó la decisión diciendo: “¿Qué voy a hacer? ¿Voy a permitir que Arabia Saudita tenga misiles, pero que ellos no puedan tenerlos?”.