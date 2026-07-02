La Junta de Paz para Gaza creada por Trump busca excluir a la UNRWA de sus planes

La medida contra la dependencia de la ONU que trabaja con los palestinos que fueron expulsados tras la creación del Estado de Israel fue rechazada por autoridades de Cisjordania y Gaza.

La Junta de Paz para Gaza creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, se propone que la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados palestinos en Medio Oriente –conocida como UNRWA– sea excluida de sus planes para el futuro de la región. Esa agencia asiste a los palestinos que fueron desplazados de sus hogares y desposeídos de sus bienes cuando se creó el Estado de Israel y que hoy se encuentran en Siria, Líbano, Cisjordania y la Franja de Gaza.

Justamente, la situación de los refugiados y cómo solucionarla es uno de los puntos en los que israelíes y palestinos no se pusieron de acuerdo en sus pasados intentos de diálogo.

En este contexto, la posición de la Junta de Paz, tendiente a eliminar el papel de la UNRWA, que ya ha sido desprovista de fondos estadounidenses, está alineada con la posición de Israel, que incluso discute la condición de refugiados de esas personas y que ha acusado a la agencia de Naciones Unidas de vincularse con terroristas.

“La UNRWA no tiene lugar en la nueva Gaza. Estamos pasando de página ante la perpetua y compleja dependencia de la ayuda y el conflicto. La gente de Gaza merece algo mejor”, manifestó la junta en un comunicado difundido el miércoles en sus redes sociales.

Poco antes, el representante de Estados Unidos ante la ONU para Asuntos de Gestión y Reformas, Jeff Bartos, dijo que los países que integran ese ámbito pueden optar por “financiar el incitamiento, el terrorismo y el estancamiento con promesas a la UNRWA o financiar la Junta de Paz”, según publicó la agencia Europa Press. “Esto brindará a los gazatíes un camino hacia la paz y la prosperidad”, agregó Bartos.

Este intento de excluir a la UNRWA y todo lo que representa fue rechazado tanto por la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, como por el movimiento islamista Hamas, que años atrás tomó el control de la Franja de Gaza.

La Autoridad Palestina recordó que la UNRWA “fue creada mediante una resolución internacional y con un mandato claro” y defendió que “los derechos no pueden ser sustituidos por la ayuda humanitaria”.

Señaló, además, que “el pueblo palestino es un solo pueblo” y que la Franja de Gaza es “parte integrante del Estado de Palestina ocupado”, y por lo tanto rechazó expresiones como “nueva Gaza” o “el pueblo de Gaza”.

La cancillería palestina recordó que hay un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU de respetar el trabajo y la inmunidad de la UNRWA en todos los territorios en los que trabaja.

A su vez, Hamas condenó este jueves la postura de la junta creada por Trump y afirmó que “encaja con la política de ocupación israelí destinada a atacar a la agencia”. Señalo en un comunicado que la UNRWA “es un testigo internacional de la nakba [la catástrofe] del pueblo palestino y la encarnación de la responsabilidad internacional hacia los refugiados palestinos”. Defendió la tarea humanitaria de la UNRWA y recordó que actúa por “un mandato emitido por la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que convierte cualquier intento de socavarlo o reemplazarlo en un ataque a la legitimidad internacional, un intento de liquidar la cuestión de los refugiados y de eliminar a uno de los testigos internacionales más destacados de ese éxodo palestino”. Para Hamas, es responsabilidad de la ONU “garantizar el funcionamiento continuo de la UNRWA y proteger su mandato internacional hasta que el pueblo obtenga sus derechos legítimos”.

Todas estas manifestaciones coinciden con el transcurso de mil días desde los atentados que milicianos de Hamas y otras facciones palestinas lanzaron el 7 de octubre de 2023 contra Israel, en los que mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 250.

En conmemoración de esa fecha, en Israel surgieron decenas de protestas en reclamo de una investigación independiente sobre los errores de seguridad que hicieron posible que eso ocurriera. En varias movilizaciones se hizo un minuto de silencio por las víctimas, y participaron sobrevivientes y familiares de los fallecidos.

En la Franja de Gaza, un balance de las autoridades locales concluye que, desde ese día, la ofensiva que lanzó Israel sobre ese territorio dejó 73.074 muertos –21.500 eran niños, incluidos 1.022 bebés–, 173.537 heridos y 9.500 desaparecidos. Sin embargo, diversas estimaciones señalan que muchos de los fallecidos se encuentran todavía bajo los escombros y que esa cifra podría aumentar. Según este balance, además, más del 90% de la Franja de Gaza fue destruida y 70% se encuentra actualmente bajo control israelí.