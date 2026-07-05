Trump lideró los festejos por el 250° aniversario de la independencia, en la antesala de su viaje a la cumbre de la OTAN

Donald Trump, el 4 de julio, durante las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia, en Washington.

El discurso del mandatario incluyó prédica anticomunista y acusaciones sin pruebas de fraude; en la celebración también hubo un desfile de una organización supremacista por las calles de Washington.

En el contexto de una marcada división política interna, Estados Unidos celebró los 250 años de su declaración de independencia, evento que estuvo marcado por el discurso que el presidente Donald Trump dio entrada la noche del sábado.

Días antes de su participación en la cumbre de la OTAN que se desarrollará el martes y miércoles en Ankara, la capital de Turquía, en un momento de creciente incertidumbre y en medio de las intensas tensiones en Medio Oriente y de la invasión rusa de Ucrania, Trump remarcó en tono triunfalista el “logro inigualable y el potencial ilimitado” de Estados Unidos.

En clave electoral, apuntando a los comicios de medio término de noviembre en los que, de acuerdo con los sondeos, tiene altas posibilidades de ser derrotado, el líder republicano dijo que su país “apenas está comenzando” y prometió llevarlo “a nuevos niveles”.

Tal como informó el diario británico The Guardian, las celebraciones del sábado se vieron empañadas por condiciones meteorológicas extremas –incluida una peligrosa ola de calor– y por una tormenta que retrasó la intervención de Trump.

Además, causó alarma y tuvo muchísima repercusión en redes sociales una marcha protagonizada por centenares de integrantes de organizaciones supremacistas blancas por las calles de Washington.

Si bien los hechos parecen estar marcando otra cosa, Trump prometió en su discurso una nueva “edad de oro para Estados Unidos”. El mandatario además volvió a hablar de uno de sus temas preferidos y acusó, sin pruebas, de fraude electoral a sus adversarios políticos.

A lo largo del discurso, Trump aludió a una batalla actual contra el comunismo, un elemento también recurrente en su mensaje para las elecciones de mitad de mandato. “No queremos comunistas en nuestro país”, afirmó. “Nunca ha funcionado y nunca funcionará”, agregó Trump. “El comunismo es un fracaso y siempre lo será”, sentenció.

Según lo que consignó el portal Axios, el lenguaje del presidente también tuvo un marcado carácter religioso, en consonancia con el tono adoptado por la Casa Blanca y sus aliados, que se refirieron durante la conmemoración a la oración y la guía divina.

“En todo el mundo intentan ser como nosotros; nadie puede ser como nosotros y, con la ayuda de Dios, siempre seremos así, o incluso mejores”, declaró Trump. “Como nos dice nuestra Declaración de Independencia, todos hemos sido creados a imagen de un Dios todopoderoso, y un comunista nunca dirá eso; de eso no cabe duda”, agregó.

El aniversario de la independencia estadounidense fue un evento marcadamente local, con pocos invitados extranjeros, pero sí muchos mandatarios del mundo se refirieron a la fecha.

Una de ellas fue la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien el sábado, durante la conferencia de prensa que brindó durante una visita al estado de Michoacán, felicitó brevemente al país vecino por su celebración, con un filoso mensaje a Trump. “Por cierto, hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos y mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno. Y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”, expresó.