Ucrania bombardeó un barco iraní y mató a un marinero

El canciller de la República Islámica de Irán dijo que fue una acción “hecha a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra”

Ucrania bombardeó un barco comercial iraní y mató a un tripulante. El hecho generó repercusiones y el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó en su cuenta de X que el ataque “no puede quedar sin respuesta”.

El ataque se dio en el mar Caspio, al norte de Irán, y el buque trasladaba armamento iraní y ruso. Zelenzky confirmó el ataque este sábado y dijo que también había atacado una plataforma de petróleo y un buque lanzamisiles de Rusia en el mar, según informó The New York Times este sábado.

El jerarca iraní mencionó en particular al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski como responsable y dijo que se trata de “una flagrante violación de la Carta de la ONU hecha a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra”. También dijo que se había contactado con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Lavrov se pronunció al respecto y expresó sus condolencias por la muerte del marinero iraní tras el ataque, en una conversación telefónica que mantuvieron. En un comunicado, el ministerio puntualizó que el ataque fue realizado por “drones ucranianos”, contra un buque “de carga seca iraní” que se “dirigía desde Astracán con mercancías civiles”. “Sergey Lavrov pidió que se transmitieran sus condolencias a la familia del fallecido y deseó una pronta recuperación a los heridos”, concluyó, según informó la agencia rusa Tass.