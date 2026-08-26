El gigante tecnológico Meta acordó realizar cambios significativos en sus aplicaciones Instagram y Facebook

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, el 18 de febrero, en el Juzgado de Los Ángeles. Foto: Patrick T Fallon, AFP

La empresa además accedió a pagar cerca de 17.000 millones de dólares a 29 estados y territorios estadounidenses que habían iniciado un juicio por los perjuicios causados a los menores de edad.

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En un acuerdo histórico, la empresa tecnológica estadounidense Meta llegó a un acuerdo con 29 estados y territorios de Estados Unidos a los que les pagará una cifra cercana a los 17.000 millones de dólares, en el contexto de un arreglo para evitar ir a un juicio que los estados le habían planteado a la empresa bajo la acusación de que Facebook e Instagram fueron diseñados para resultar adictivos para los niños y adolescentes.

Los demandantes explicaron cómo la reproducción automática de videos y las historias de Instagram fueron creadas para mantener a la gente en ellas el mayor tiempo posible.

También expusieron que Meta no solo dificulta que los jóvenes reduzcan el uso de la plataforma, sino que lo incentiva mediante varias funciones, incluidas las notificaciones frecuentes para que los usuarios jóvenes reingresen a las aplicaciones constantemente, de acuerdo con lo que informó la BBC.

Meta también fue acusada de recopilar y utilizar indebidamente los datos personales de los niños mientras utilizan Facebook e Instagram.

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg rechazó las acusaciones, pero decidió llegar a un acuerdo para dar fin a la demanda colectiva, ya que, en caso de perder el juicio, podría haber tenido que pagar una cifra notablemente superior a la que acordó abonar.

Según lo que informó el portal estadounidense Axios, la medida judicial equivale, para las redes sociales, al histórico acuerdo alcanzado en la década de 1990 con la industria tabacalera, un pacto que transforma la industria y la forma en que los jóvenes estadounidenses interactúan con algunas de estas plataformas.

Meta aceptó indemnizar a los estados para financiar diversas iniciativas de salud pública, tales como servicios de intervención en crisis, programas extraescolares, actividades al aire libre y programas de salud mental para jóvenes.

Asimismo, Meta acordó limitar a dos horas diarias el tiempo de uso de Facebook e Instagram para los menores de 18 años, impedirles el acceso a las plataformas entre la medianoche y las 6.00 y restringir las notificaciones durante el horario escolar.

Paralelamente al acuerdo, Meta publicó una carta abierta dirigida a Tik Tok y Youtube, instándoles a sumarse a la iniciativa. “Queremos asegurarnos de que los adolescentes se beneficien de este nuevo estándar de la industria, pero no podemos hacerlo solos. Estas protecciones solo serán realmente efectivas si colaboramos con nuestros homólogos –Tik Tok y Youtube– para implementar las mismas medidas”, expresa la carta hecha pública por Meta.

Aproximadamente 5.000 millones de dólares del acuerdo de Meta solo se harán efectivos si Youtube y Tik Tok también llegan a un acuerdo con los estados bajo algunas condiciones: imponer un límite de uso diario de una hora, restricciones nocturnas y funciones de verificación de edad.

De acuerdo con lo que informaron medios especializados en negocios, las acciones de Meta experimentaron un ligero ascenso tras el anuncio del acuerdo. Los inversores se preparaban para la posibilidad de un pago mucho mayor si el juicio finalmente desactivado llegaba a manos de un jurado.

La empresa informó que prevé registrar un cargo de 10.000 millones de dólares en el trimestre actual para cubrir el acuerdo, una cifra que no estaba contemplada en sus previsiones anteriores.

Los fiscales generales de los estados y territorios de Estados Unidos que demandaron a Meta expresaron su beneplácito por el acuerdo obtenido en un tribunal de Nueva York.

El fiscal general de Washington DC, Brian Schwalb, dijo que el acuerdo es “una victoria monumental para la salud pública de los jóvenes”.

Por su parte, el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, expresó: “No se trata solo de dinero; se trata de cambiar la forma en que operan estas plataformas para que dejen de explotar los cerebros en desarrollo de nuestros hijos”.

“Indiana seguirá colaborando con otros estados para conseguir protecciones similares frente a empresas como Discord, Roblox, Snapchat, Tik Tok y Youtube. Nuestros hijos merecen algo mejor, y seguiremos luchando hasta conseguirlo”, agregó Rokita.

Se espera que el acuerdo ponga fin al juicio una vez que cuente con la aprobación de un juez.