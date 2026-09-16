Los abogados de Cristina Fernández dicen tener nuevas pruebas que demuestran su inocencia en la causa Vialidad

Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus seguidores desde el balcón de su domicilio en Buenos Aires, el 1 de setiembre.

El equipo legal de la exmandataria informó además que sostuvo ante la ONU que el proceso condenatorio vulneró garantías y tuvo como objetivo impedir una futura candidatura de la líder peronista.

En una conferencia de prensa realizada en la tarde del martes en el hotel NH de la ciudad de Buenos Aires, los abogados defensores de la expresidenta argentina Cristina Fernández, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, anunciaron que aportarán nuevas pruebas que sostienen la inocencia de la expresidenta en la causa Vialidad, por la que la líder peronista fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de manera perpetua a ejercer cargos públicos.

De acuerdo con lo que informó Ámbito Financiero, los juristas manifestaron que las empresas de Lázaro Báez no habrían sido especialmente beneficiadas por los fondos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, uno de los puntos analizados en el expediente. “La imputación es falsa”, continuó Beraldi. En tanto, el brasileño Rafael Valim agregó: “No hay ningún fundamento fáctico para condenarla”.

Según explicó Beraldi, la prueba novedosa apareció durante el juicio de la causa Cuadernos, cuando la Fiscalía presentó como testigo a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que exhibió una planilla de Excel en la que figuraba el destino de los fondos provenientes de un fideicomiso destinados a obra pública.

“Nosotros no habíamos podido ver eso antes”, señaló Beraldi, según lo consignado por elDiarioAR. A partir de la aparición de esa información, que según explicó contenía el detalle de las inversiones realizadas mediante ese fideicomiso, los abogados solicitaron acceder a los datos e iniciaron su propio análisis.

Según la defensa, el resultado contradice uno de los puntos centrales de la acusación en la causa Vialidad. “Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el período de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%”, afirmó Beraldi.

A partir de esos datos, el abogado sostuvo que queda desmentida la hipótesis de que desde el Poder Ejecutivo se hubiera montado un mecanismo para favorecer al empresario allegado a los Kirchner.

Beraldi adelantó, además, que la nueva documentación será incorporada a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que también será utilizada para impulsar un recurso de revisión de la condena. “Frente a este hallazgo, llevamos la prueba a Naciones Unidas”, afirmó el abogado. El abogado español Borrego, por su parte, cuestionó especialmente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos incluida en la condena y sostuvo que a la expresidenta la condenaron “porque estorbaba”.

Según explicó la defensa, la estrategia tendrá tres vías: la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un recurso de revisión y una vía interna destinada a cuestionar los efectos de la sentencia. La estrategia judicial también apunta a recuperar el derecho de Cristina Fernández a competir electoralmente.

Sus abogados sostienen que la inhabilitación perpetua impuesta en la causa Vialidad restringe sus derechos políticos y que el proceso tuvo como objetivo impedirle presentarse a futuras elecciones.