Flávio Bolsonaro eligió a un integrante de su partido acusado de violación como compañero de fórmula para las elecciones

Flávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar tras anunciar su candidatura en una conferencia de prensa en Brasilia el 5 de agosto.

El anuncio de la designación de Alfredo Gaspar sorprendió porque el sector bolsonarista había intentado que la postulante a la vicepresidencia fuera una mujer de otro partido político para ampliar su base electoral.

El anuncio realizado este miércoles acerca de la elección del diputado Alfredo Gaspar como candidato a vicepresidente de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre causó sorpresa en el ámbito político brasileño.

Gaspar, al igual que Flávio, es integrante del Partido Liberal (PL) y su elección fue inesperada por dos motivos. Por un lado, el sector había procurado que el acompañante de Bolsonaro en la fórmula fuera una mujer, para intentar captar más votos del electorado femenino; por otro lado, se pretendía que fuera de otro sector político, de manera de ampliar la base electoral del candidato que tendrá como principal oponente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con lo que informó la revista Carta Capital, hasta la noche del martes, cuando la oficina de prensa del PL comunicó que el vicepresidente de Flávio sería anunciado al día siguiente, aliados y políticos del Centrão –término con el que se conoce a la amplia variedad de partidos que se ubican dentro del centro político y que básicamente tienen como objetivo obtener cargos en el gobierno– comenzaron a especular sobre quién sería el elegido.

Entre los nombres estaban el de Rogério Marinho, senador del PL por el estado de Rio Grande do Norte; el de la diputada federal por Ceará Priscila Costa; y de la exprimera dama Michelle Bolsonaro, quien hace pocas semanas había expresado públicamente serias diferencias con su hijastro.

De hecho, Michelle no estuvo presente este miércoles en el local de Brasilia donde se hizo público el anuncio. La actual senadora Damares Alves, quien durante el gobierno de Jair Bolsonaro fue ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, explicó que la ausencia se debió a que le estaba cocinando a su marido. “Michelle le está preparando la comida a su marido. No hay cocinera, no hay cuidador, no hay enfermero. Es Michelle, Michelle, Michelle. Entre Flávio y Michelle todo está bien”, afirmó Alves, de acuerdo con lo que consignó el portal UOL.

Poco después del evento, la esposa de Bolsonaro, quien será candidata al Senado en las elecciones de octubre, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que manifestaba su aprobación de la elección y sellaba la paz con su hijastro. “Que esta elección reciba las bendiciones de Dios y que la fórmula Flávio-Alfredo resulte victoriosa”, escribió.

Un tema que no pasó para nada desapercibido es que Alfredo Gaspar, oriundo del estado de Alagoas y fiel representante del bolsonarismo de línea dura, es objeto de una investigación en el Supremo Tribunal Federal bajo la acusación de haber violado a una persona vulnerable. La acusación sostiene que Gaspar habría abusado de una menor de 13 años, quien habría quedado embarazada. El congresista, muy poco mediático y reacio a hablar con la prensa, niega tales acusaciones.

En el evento de designación de Gaspar, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, dijo que la elección del diputado alagoano se había decidido “hace seis meses”, una afirmación poco sostenible porque su partido había ofrecido el cargo en las últimas semanas a mujeres integrantes de varios sectores derechistas, como el Partido Progresistas, Republicanos, União Brasil y Podemos.

En un intento por contrarrestar el rechazo entre el electorado femenino, la campaña de Flávio prefería a una mujer para el cargo de vice. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron.

Al ser consultada sobre el fracaso de las negociaciones para incorporar a una mujer a la fórmula electoral, la campaña de Flávio expresó que no es necesario contar con una vicepresidenta para implementar políticas públicas dirigidas al electorado femenino.

Durante el acto de este miércoles, Flávio Bolsonaro estuvo rodeado de seis mujeres, incluida su esposa, Fernanda. El senador les agradeció su apoyo y afirmó que tendrían un papel protagónico en su eventual equipo ministerial.

De todas maneras, el hecho de que la fórmula haya quedado restringida al PL dejó una sensación de aislamiento y de distanciamiento de los otros sectores políticos, que terminaron optando por la neutralidad en la contienda presidencial.

Por otra parte, al no contar con una alianza con otro partido, la campaña del PL tendrá menos tiempo de propaganda en televisión y radio que la de Lula, quien es apoyado de manera oficial por seis sectores, además del Partido de los Trabajadores que lidera.

A pesar de la relevancia de las redes sociales, la propaganda en televisión y radio sigue considerándose importante para las campañas, sobre todo por su capacidad de llegar a los votantes de bajos ingresos.