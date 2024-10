Nos acercamos a las elecciones nacionales del 27 de octubre, y las personas que siguen expectantes las encuestas quieren predecir de antemano los resultados de la votación. Todos somos conscientes de las limitaciones de las encuestas, ya sea por problemas metodológicos, por la existencia de una población no despreciable de personas que “no saben/no contestan” o porque es una foto de un momento a cierta cantidad de días previos a la elección.

Pero, como en muchas otras ciencias, esos son los datos con los que podemos trabajar y con los que queremos sacar conclusiones. En particular, nos interesa saber cómo podría estar constituido el nuevo Parlamento.

En Uruguay han proliferado en los últimos años varias empresas que hacen encuestas de cara a las elecciones. No es objeto de esta nota ponernos a analizar la calidad de los resultados de las encuestadoras ni hacer un análisis comparativo sobre las metodologías usadas. Nos limitaremos a usar los últimos resultados de las siguientes encuestadoras: Factum, Opción, Cifra, Equipos, Nómade y Usina. Estos datos corresponden a las últimas encuestas públicas presentadas en setiembre-octubre de 2024. Los datos se resumen en la tabla 1.

Últimos resultados de intención de voto según las encuestadoras

% Frente Amplio Partido Nacional Partido Colorado Cabildo Abierto Partido Independiente Otros* NS/NC+B+A Factum 44 24 17 4 3 5 3 Opción 42 24 12 3 2 3 14 Cifra 44 24 14 2 1 2 13 Equipos 43 21 15 3 1 2 15 Nómade 47 23 14 2 1 3 11 Usina 46 24 13 2 1 3 11 Promedio 4 primeras 48,8 26,2 16,3 3,4 1,9 3,3 Promedio 49,9 26,3 15,8 3,0 1,6 3,3 Error 2,2 1,6 1,3 0,5 0,4 0,6

(*) En “Otros” se agrupan los partidos Identidad Soberana, Asamblea Popular, Constitucional Ambientalista, Ecologista Radical Intransigente, Avanzar Republicano y Por los Cambios Verdaderos. Tomando el valor de “Otros” que se reporta, se hizo una distribución entre estos partidos según los datos publicados por Proyección Consultores.

Generalmente, las encuestas no hacen distinción entre personas que “no saben/no contestan” y las que declaran que votarán en blanco o anulado. Los votos en blanco y anulados no cuentan al momento de asignar las bancas. Para los indecisos consideramos que mantendrán las proporciones de votos para cada partido en cada encuesta, por lo que redistribuimos los valores tabulados por cada encuestadora para que el voto total a los partidos sume 100%. Si bien esta hipótesis es fuerte, no se cuenta con información suficiente como para asumir otra distribución de indecisos.

El FA tiene una probabilidad de 84% de alcanzar los 16 senadores en 30, lo que le daría mayoría absoluta sin importar quién gane la presidencia, mientras que para la coalición esa probabilidad es de 1%.

Promedios e incertidumbres

Luego de proyectar los porcentajes de votación a cada partido usando la base de 100%, tomamos el promedio, por lo que los valores difieren de los votos a partidos tabulados. Primero presentamos los promedios de las cuatro primeras encuestas de la tabla, que son las que usan los monitores electorales de El Observador y El País, y luego los promedios de las seis consultoras (penúltima línea de la tabla 1).

Las encuestas generalmente hacen un estudio basado en aproximadamente 1.000 casos, por lo que la incertidumbre se estima en ± 3%, pero ese error aplica diferente para cada partido. Basados en la misma metodología de cálculo, estimamos el error para cada partido, que se presenta en la última línea de la tabla 1. También aquí estamos asumiendo una hipótesis que podría ser refinada.

10.000 escenarios posibles

Dado que el valor de cada porcentaje de votación es incierto, ya que hay un margen de error, generamos 10.000 escenarios posibles, en los que se selecciona aleatoriamente para cada partido un porcentaje de votación en torno al valor promedio y con el error dado (siguiendo una distribución normal y cumpliendo que la votación total sume 100%). Desde el punto de vista de la estadística, cualquiera de esos escenarios es factible de ser el que finalmente salga. Con esos 10.000 escenarios posibles pasamos a distribuir las 99 bancas de diputados y 30 de senadores. Sumando los resultados de todos los escenarios, asignamos una probabilidad del número de bancas que obtendría el Frente Amplio (FA), la Coalición Republicana (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente) y otros partidos (asignados individualmente y luego sumados).

¿Qué Parlamento esperamos?

Si usamos el valor promedio para asignar las bancas, estas quedarían distribuidas de la siguiente forma:

# Frente Amplio Partido Nacional Partido Colorado Cabildo Abierto Partido Independiente Identidad Soberana Senadores 16 8 5 1 0 0 Diputados 51 27 16 3 1 1

El FA tendría mayoría absoluta en ambas cámaras, sin importar la designación del vicepresidente o la vicepresidenta, que completaría la integración de la Cámara de Senadores.

Si analizamos los 10.000 escenarios posibles, hay un 99% de probabilidad de que el FA tenga 15 senadores, frente a un 16% de que la coalición alcance ese número. Ese número de senadores no dan la mayoría absoluta, porque hay que sumar el voto del vicepresidente o la vicepresidenta. No obstante, el FA tiene una probabilidad de 84% de alcanzar los 16 Senadores en 30, lo que le daría mayoría absoluta sin importar quién gane la presidencia, mientras que para la coalición esa probabilidad es de 1%. O sea, si se llegara a la segunda vuelta y triunfara la coalición, de todos modos es muy alta la probabilidad de que el FA tenga mayoría (84%) en la cámara alta y tan sólo hay 1% en el escenario opuesto, que triunfe el FA pero la coalición tenga mayoría por sí sola.

En la Cámara de Diputados hay 77% de probabilidad que el FA alcance la mayoría de 50 integrantes, mientras que para la coalición es de el 8%.

Además, hay el mismo valor de probabilidad –de 77%– de que el FA tenga mayoría en ambas cámaras (si gana la presidencia) y 8% en el caso de que sea la coalición.

En lo que respecta a los otros partidos, hay 36% de probabilidad de que ingresen por lo menos dos diputados de alguno de estos. Muy posiblemente uno de ellos sea de Identidad Soberana, y hay casi 0% de probabilidad de que ingrese un senador de estos otros partidos.

Los números son claros, lo que hace innecesario otros comentarios. Lo único a recordar es lo señalado al principio: este análisis se basa en los resultados de las encuestas, con las limitaciones que estos tienen. El resultado final lo conoceremos el 27 de octubre. Hasta entonces, sólo nos queda elucubrar con estos datos.