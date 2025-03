El domingo 2 de marzo murió en Boston nuestra querida amiga y compañera Marysa Navarro (Pamplona, 1934). Doctora en Historia Latinoamericana, centró su trabajo académico en la historiografía feminista e historia de las mujeres de nuestra región.

La académica

Su familia debió exiliarse durante la guerra civil española, por lo que vivió su infancia en Francia y su adolescencia y juventud en Uruguay, estudiando en el Instituto de Profesores Artigas, del que egresó como profesora de Historia. En 1958 ganó una beca en la Universidad de Columbia donde, luego del máster, obtuvo el doctorado. Marysa ejerció como profesora en varias universidades de Estados Unidos, desde Rutgers University al Darmouth College, en el que fue directora del Departamento de Historia y decana asociada de Ciencias Sociales. Luchadora como era, peleó para incorporar a más mujeres en las cátedras universitarias.

A principios de los 70 se dedicó a estudiar la figura de Evita, con el propósito de entender quién era la mujer que se escondía debajo de la mitología evitista y por qué y cómo se había convertido en un símbolo tan poderoso del peronismo. Su investigación continuó aun después de haber publicado su biografía en 1981, lo que la convirtió en la especialista por excelencia en Eva Perón.

A lo largo de su trayectoria académica fue galardonada por la Universidad de New Hampshire, el gobierno de Buenos Aires, el Dartmouth College, que la nombró catedrática emérita y le concedió un prestigioso premio a la excelencia docente, y fue declarada visitante ilustre de Montevideo en diciembre de 2019.

Durante años, en la casa que compartimos Cotidiano Mujer y Mujer Ahora, la sala central llevó su nombre debido a todo lo que hizo Marysa para que pudiera ser la casa de todas.

La feminista

Marysa Navarro ha sido una de las primeras estudiosas en reflexionar sobre los Encuentros Feministas de América Latina y el Caribe (EFLAC) y el surgimiento del llamado segundo movimiento feminista en la región. En 1981 participó en Bogotá en el primer EFLAC -en el que se decidió a promover el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las tres hermanas Mirabal asesinadas en República Dominicana por las fuerzas del general Rafael Trujillo- y continuó participando en los 13 EFLAC que siguieron, hasta el realizado en Montevideo en 2017.

Formó parte de innumerables juntas directivas de organizaciones e instituciones además de los consejos editoriales de varias revistas como Signs: Journal of Women and Culture in Society, publicada por la prestigiosa Universidad de Chicago, Revista de Estudios de la Mujer, Política y Cultura y Debate Feminista (las tres de México), Revista Estudos Feministas y Cadernos Pagu (de Brasil).

La amiga

Vasca como era y más valiente que ninguna, tenía un carácter impresionante acompañado de un sentido del humor que la hacía ponerse a bordar con bastidor en la mitad de las asambleas para no perder la paciencia.

Su risa era tan imparable como su coraje, y disfrutaba de la vida sin medir el colesterol. Por eso, las recetas de los platos heredados de su madre terminaron ahora heredados por sus amigas, a las que nos consta que una tortilla de papas de verdad lleva por lo menos medio litro de aceite de oliva, que las presas de pollo se fríen en manteca para luego mezclarse con arroz y corazones de alcauciles, que los pimientos rojos se asan para pelarlos y luego se marean con ajos dorados, y que para quesos mejor pedir el Morbier y dejarse de bobadas.

