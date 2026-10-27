Cuarto Encuentro Francia-América Latina sobre la Ciencia Abierta

La cuarta edición del Encuentro Francia-América Latina sobre Ciencia Abierta tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de octubre en Montevideo. Fruto de una cooperación entre Francia y Uruguay, este evento internacional y abierto al público reunirá a expertos latinoamericanos y europeos –particularmente franceses– en torno a cuestiones como la publicación de datos científicos, el uso de software libre en la investigación, la inteligencia artificial o la lucha contra la desinformación.

La ciencia abierta engloba un conjunto de principios y prácticas que tienen como objetivo construir un ecosistema donde la ciencia sea más acumulativa, más basada en datos, más transparente, más rápida y más accesible a nivel universal. En un mundo cada vez más complejo, el acceso al conocimiento científico es esencial para abordar los desafíos globales contemporáneos. En este sentido, la ciencia abierta es un motor clave para la integridad científica y fomenta la confianza pública en la ciencia. Representa tanto un progreso científico como un avance social.

Los países de América Latina, así como los países europeos, especialmente Francia, son ahora líderes mundiales en la implementación y promoción de los principios de la ciencia abierta, donde el lema “Tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario” sigue siendo perfectamente vigente.

Francia adoptó desde 2018 dos Planes Nacionales para la Ciencia Abierta (2018-2021 y 2021-2024) y ha desempeñado un papel impulsor en su implantación. Ante la amplia aceptación por parte del ámbito académico y científico francés (el 95% lo considera útil), Francia acaba de publicar su nueva estrategia que, esta vez, se inscribe en una perspectiva a largo plazo (2026-2033). La estrategia explicita ambiciones, retos y objetivos estratégicos, y cuenta con un plan de acción. Traza el camino para lograr los fines principales de las políticas de ciencia abierta, que permiten una mayor soberanía e influencia científicas, una investigación más acumulativa y colaborativa, una investigación más reproducible, responsable y sostenible, una investigación, en definitiva, que fomenta la innovación y se abre más allá del mundo académico.

En un mundo cada vez más complejo, el acceso al conocimiento científico es esencial para abordar los desafíos globales contemporáneos. En este sentido, la ciencia abierta es un motor clave para la integridad científica y fomenta la confianza pública en la ciencia.

Esta cuarta edición del encuentro (la primera fue en 2021 en Buenos Aires la segunda en 2022 en San Pablo, y la tercera en 2023 en París) supondrá, por tanto, para Francia una oportunidad para presentar las diferentes herramientas puestas en marcha en los últimos años y, sobre todo, poner de relieve el componente internacional de la nueva estrategia.

Este evento demuestra una firme voluntad compartida entre Francia y Uruguay de avanzar hacia un mejor intercambio del conocimiento científico, así como hacia una mayor transparencia de los métodos científicos, con el fin de hacer frente a nuestros retos comunes, como lo son el cambio climático y la salud.

Más allá de la cooperación con Francia, uno de los objetivos de esta cuarta edición es dirigirse hacia un formato abierto a otros países europeos. Así, se invitará a varios expertos europeos a participar en distintas mesas redondas para presentar la puesta en práctica de la ciencia abierta en Europa. Este evento pretende ser una puerta de entrada hacia una cooperación científica más estrecha entre la Unión Europea y los países de América Latina, así como lo adelantó la Reunión de Altos Responsables de la Iniciativa Conjunta para la Investigación, celebrada el 8 y 9 de setiembre en Montevideo.