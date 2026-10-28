Uruguay y la ciencia abierta

Uruguay respalda con firmeza los principios de la ciencia abierta. Defendemos el acceso libre y sin restricciones al conocimiento científico y rechazamos las barreras que imponen los muros de pago. Asimismo, nos oponemos a los cobros abusivos por procesamiento de artículos en revistas de acceso abierto y promovemos las iniciativas que hacen posible una difusión científica equitativa para investigadoras e investigadores de todo el mundo.

En esa línea, apoyamos la edición de revistas científicas a cargo de organizaciones sin fines de lucro, como universidades, sociedades científicas, institutos y museos, que cumplen un papel fundamental en la democratización de la producción académica. Consideramos indispensable que los datos generados por investigaciones financiadas con fondos públicos o con donaciones privadas sean de acceso abierto. Esto garantiza su verificación, permite su reutilización en beneficio de toda la sociedad y respeta el derecho de la ciudadanía a la información. Esta apertura se impulsa en armonía con la protección de la propiedad intelectual, de modo que quienes inventan puedan resguardar sus descubrimientos y aplicarlos en emprendimientos innovadores de base científico-tecnológica.

Reconocemos el rol central del inglés en la comunicación científica global, pero reivindicamos el valor del plurilingüismo. Defendemos el uso del español, el portugués, el francés, el neerlandés, el guaraní y las demás lenguas habladas por las comunidades de América Latina y del mundo, para construir una ciencia más inclusiva y cercana a los pueblos.

Una tradición previa al término

Varios componentes de la ciencia abierta forman parte de la cultura científica uruguaya desde mucho antes de que el término se popularizara. Es el caso de la edición de revistas y otras publicaciones sin costos de acceso ni de publicación, y de la participación de actores no académicos en investigaciones orientadas a resolver problemas de las comunidades locales, sustentadas en la tradición de extensión universitaria. Otros componentes, como la gestión y publicación de datos de investigación o las infraestructuras de ciencia abierta, son objeto de iniciativas interinstitucionales más recientes.

Asimetrías y coordinación internacional

Los esfuerzos por construir una ciencia más accesible, transparente, colaborativa y participativa deben tener en cuenta las asimetrías en las capacidades de apropiarse del conocimiento científico y de extraer valor de él, tanto entre países y regiones como entre sectores dentro de cada uno. Solo así se evitará profundizar las brechas, privatizar de hecho el conocimiento y subutilizarlo en los sectores que más lo necesitan.

La ciencia es una empresa global y por eso es deseable que las políticas que la impulsan y regulan se diseñen, implementen y evalúen de manera coordinada. Europa, y en particular Francia, se ha consolidado en los últimos años como un fuerte impulsor de políticas públicas de ciencia abierta. Celebramos, por tanto, que Montevideo sea sede del cuarto Encuentro Francia-América Latina de Ciencia Abierta, una valiosa oportunidad para intercambiar experiencias y perspectivas, que además coincide con la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.