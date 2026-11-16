46 de 47 plebiscitos ganados contra el abuso de los centros de datos en Estados Unidos

Este 3 de noviembre junto a la elección de medio mandato en Estados Unidos, se desarrollaron 41 plebiscitos para regular el avance de los centros de datos en sus localidades. El resultado fue un arrollador 40 a uno en favor de la regulación. No son los primeros, ni fueron los últimos. Según Ballotpedia, una organización no gubernamental dedicada al registro y sistematización de información electoral en Estados Unidos, desde marzo a noviembre de 2026 hubo 47 plebiscitos y hay tres más programados para diciembre. Entre los ya realizados solo uno resultó a favor de las empresas.

Las votaciones fueron contundentes: de los 46 plebiscitos en contra de la proliferación indiscriminada de centros de datos, solo dos ganaron con valores en el rango del 50%, nueve lo hicieron con valores entre 60% y 69%, el resto obtuvo votaciones en el rango del 70% y 80%, y en un caso se llegó al 90% de los votos.

Las resoluciones incluidas en los plebiscitos son dispares, hay prohibiciones totales, en general con un límite de tamaño que ronda los 25 megawatts, equivalente al centro de datos de Antel en Pando. Hay moratorias, limitaciones técnicas de consumo de energía, agua y uso de la tierra, protección de acuíferos y obligaciones financieras.

Hay dos muy interesantes, que exigen someter a referéndum la aprobación de centros de datos, uno en Grove City, Ohio, cuando ocupe más de 50 acres (unas 20 hectáreas) o consuma más de 500.000 galones (cerca de 2.000.000 de litros) de agua diarios. El otro, en la ciudad de Janesville, Wisconsin, obliga al ayuntamiento a plebiscitar cualquier iniciativa que supere los 450 millones de dólares en el parque industrial de propiedad municipal.

La política norteamericana real está muy lejos de esa visión de opiniones reaccionarias monolíticas y uniformes, del “americano medio” al que solo le importa ponerle combustible a la gigantesca pick up, de una población ajena a la política y sus consecuencias.>h3>

La noticia de los plebiscitos sobre los centros de datos quedó opacada por la arrolladora derrota de Donald Trump y el Partido Republicano, de proporciones colosales. Es lógico. La derrota de la extrema derecha norteamericana es una noticia de impacto global que tiene repercusión en prácticamente todos los frentes hacia adentro y hacia afuera de Estados Unidos. Es razonable pensar que si la derrota de Trump no la opacaba, el mar de decisiones populares en contra de los proyectos extractivistas de los centros de datos hubiera ocupado las portadas de numerosos medios a lo largo y ancho del planeta.

Ohio

Según el sitio web de la Oficina de Defensa del Consumidor de Ohio, hay en el estado más de 100 centros de datos, lo que lo transforma en el quinto con más centro en el país. Hay múltiples proyectos en construcción y también múltiples anuncios de grandes centros de datos de cientos de megawatts. En este estado se libró la mayor batalla electoral, con 21 de los 46 plebiscitos, todos exitosos.

La organización Conserve Ohio preparó una enmienda modelo, el documento que se debe presentar a las autoridades electorales para habilitarlo. Las ciudades y municipios rurales los adaptaron y juntaron las firmas necesarias, un 10% de los votos emitidos en la última elección.

Se suma a todo este movimiento popular que la Comisión de Servicios Públicos de Ohio aprobó una reglamentación especial para centros de datos, que requiere que los nuevos emprendimientos paguen durante 12 años por el 85% de la electricidad que contraten, independientemente de si la utilizan o no.

El nuevo objetivo de Conserve Ohio es una iniciativa de nivel estatal para prohibir la construcción de centros de datos de más de 25 megawatts en el estado, lo que tendría precedencia frente a la legislación local pro centros de datos de New Albany y otras ciudades y municipios. Necesitan recolectar 413.000 firmas en al menos 44 condados de los 88 que tiene el estado, antes de julio de 2027. La iniciativa original era para esta elección, arrancó a fines de marzo y recogió solamente 70.000 firmas, por lo que la organización decidió postergar la fecha de entrega. La prensa afirma que el objetivo es realmente difícil, el resultado de los plebiscitos da un impulso adicional. En menos de un año sabremos si alcanzaron la meta y el plebiscito se realiza.

Lecciones para el sur del sur

A pesar de lo amplio de la cobertura y de lo contundente de los resultados, sería falaz dejar la impresión de que hay en Estados Unidos consenso sobre el tema, tanto a nivel nacional como en el propio estado de Ohio. Zonas pro centros de datos, como el municipio de New Alabany no tuvieron ningún plebiscito y continúan adelante con sus proyectos en construcción y anunciados.

En Texas, el bastión republicano y estado estrella de los centros de datos, no hubo plebiscitos. Pero la campaña a gobernador se centró en los centros de datos y llevó a la demócrata Gina Hinojosa al triunfo. Inclusive Greg Abbot, el gobernador republicano saliente y contendiente por la reelección, repentinamente se bajó de su política habitual y emitió un bloqueo de permisos ambientales.

Como dice el meme, “esto es política, estúpido”.

La política nunca es lineal, nunca es trivial, tampoco en Estados Unidos. Lo que tenemos que aprender desde el sur del sur es que la política norteamericana real está muy lejos de esa visión de opiniones reaccionarias monolíticas y uniformes, del “americano medio” al que solo le importa ponerle combustible a la gigantesca pick up, de una población ajena a la política y sus consecuencias. Como cualquier país del mundo tiene un entramado muy rico de movimientos sociales, líneas políticas e iniciativas que se abren por el abanico de opciones que van de la derecha a la izquierda, junto a una cultura de la política que desde aquí, me incluyo en primer lugar, muchas veces nos resulta difícil de entender.

Es urgente aprenderlo, porque nos están vendiendo un discurso que afirma que regular frena la innovación, que poner razonabilidad al uso descontrolado de los recursos es nocivo para el desarrollo, que exigir transparencia en contra de los contratos secretos del gobierno atenta contra el futuro. Y el argumento principal es que los países inteligentes, de vanguardia, como Estados Unidos, no hacen esas cosas, no cometen esos errores, que los países inteligentes apoyan todos a una la proliferación indiscriminada de centros de datos.

Si alguien tenía dudas, el 3 de noviembre quedó claro que nos quieren vender gato por liebre.