Hacer prevalecer la voluntad popular

Para tirar el penal, primero hay que hacer el cuadro de la situación: el arquero, el sol, el viento. En el método inspirado en Marx, se trata de hacer el cuadro de la coyuntura. Lo que Lenin llamaba el "análisis del momento actual". Para configurar la dialéctica entre coyuntura y estructura.

El momento actual del pueblo uruguayo crece desde el pie del Congreso del Pueblo de las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, que caracteriza como “problema fundamental” la dependencia del imperialismo estadounidense.

Eso inspiró al pueblo para hacer la huelga larga de dos semanas contra el golpe de Estado del 73 y dejó herida a la dictadura desde su cuna hasta que cantó la retirada e inspiró a la resistencia en el país y en el exterior. Y posibilitó una solidaridad urbi et orbi.

De ahí surgieron el Frente Amplio (FA) y la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). EI momento político y el momento sindical, la diástole y la sístole. Como los hermanos siameses. No puede caminar uno sin ponerse de acuerdo con el otro.

Así se combina en la vida real el corazón del capitalismo dependiente, que articula trabajo y política.

Optimismo de la voluntad, pesimismo de la inteligencia

Así caracterizaba la tarea de las tareas del movimiento popular el italiano Antonio Gramsci. Es lo contrario de lo que sucede con el gobierno actual. En los años que hice formación sindical lo primero que le preguntaba a los compañeros era si creían que ahora se podría reeditar la "huelga larga" del 73, que hizo que la dictadura naciera herida en un ala y diera sustento a la resistencia interna y externa, junto con la sólida solidaridad internacional. La respuesta era una risa desconcertada. “Ni ahí”, decían.

De lo que se trata es de enamorar a los trabajadores y el pueblo, como en los momentos estelares de la historia de los orientales. Es hora de los perros cimarrones, como decía Artigas.

La changa de las changas

La gente está convencida de que este gobierno no da el ancho, porque quiere congraciarse con Trump y Netanyahu y, de ahí, precisamente vienen los mayores peligros. Es hacerse un gol en contra. Ninguno de los dos tiene amigos. Tienen subordinados para que convaliden sus tropelías; chacales que el chacal escupiría, decía Neruda.

De lo que se trata es de enamorar a los trabajadores y el pueblo, como en los momentos estelares de la historia de los orientales.

Los imperios, como demuestran los historiadores, nacen, florecen, decaen y se desintegran. Trump está acelerando vertiginosamente hacia el abismo y Netanyahu lo ordeña desenfadadamente.

Eso constituye una amenaza múltiple para nuestros pueblos. A la inseguridad ciudadana, incrementada por la "guerra a las drogas", se le suma la inseguridad nacional, porque Irán ha dicho alto y claro que atacará a los aliados de Estados Unidos y, Uruguay está entre los primeros de la fila. Además, Trump amenaza a nuestro gobierno por tener la cooperación de médicos cubanos en el hospital de ojos.

Un lugar geométrico que recorre a toda la sociedad uruguaya es la inseguridad ciudadana, que va desde la proliferación de las balaceras en algunos barrios populares, pasa por la corrupción a lo largo y ancho de las instituciones, y sigue por todos los estratos de la vida económica, política y cultural del Uruguay. Legalizar toda la cadena productiva y de consumo de las drogas cubre las exigencias de la coyuntura y nos obliga a no parar la ofensiva ni un minuto. Como cuando se escala una montaña empinada, que no admite soltarse ni para escupirse las manos.