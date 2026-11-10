Poner el cuerpo (o eso que se llama militancia)

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral de los recientes comicios en Brasil ha dejado satisfechos a locales y a quienes se reconocen como parte de la familia ideológica regional. La remontada respecto a la primera vuelta fue más amplia de lo que se podía advertir, aunque el humor de las fuerzas que apoyaban a Lula ya trasuntaba cierto optimismo en el entretiempo eleccionario. No obstante, las fuerzas más reaccionarias de Brasil consiguieron una buena representación parlamentaria, dato nada despreciable en términos de gobernabilidad, que probablemente termine condicionando el talante del gobierno electo para tomar medidas más recostadas a su arista de izquierda.

Entre las explicaciones que ya circulan sobre la remontada, la que apunta a la incidencia digital se lleva casi todos los aplausos. Vale la pena discutirla, no para negar su peso, sino para preguntarnos si la oposición entre calle y pantalla es el mejor camino para comprender lo que finalmente sucedió.

En la primera vuelta, el Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados habían perdido peso en muchos de los municipios que sufrieron un corrimiento de su electorado hacia el bloque de derecha. Este fue un dato revelador en la primera instancia y continuó siendo un dato central en los resultados de la elección final, en la medida en que los porcentajes se balancearon. Otro elemento a tener en cuenta es que la abstención en la segunda vuelta bajó de 21% a 19%, y quienes se incorporaron en la segunda votación parecen haberse decantado por cerrar la posibilidad para una nueva versión del bolsonarismo. Aunque en procesos electorales tan polarizados y disputas tan reñidas los resultados no suelen explicarse por grandes corrimientos estadísticos sino por aleteos de mariposa, el comportamiento errático de los votantes y la gravitación de aspectos de más difícil categorización terminan definiendo las decisiones de los electores. Esto las empresas encuestadoras lo saben bien. Quizás sea en ese margen que se resiste a la estadística donde convenga mirar.

Los asuntos que pueden ayudar a identificar las razones del cambio de tendencia podrían relacionarse con varias cuestiones: los anuncios de gobierno, los ajustes en la estrategia comunicacional de la campaña, el fortalecimiento de la organización de los esfuerzos militantes y la definición por dar batalla en el espacio digital, en general, un terreno árido para las fuerzas de izquierda. En todos ellos el factor común es la presencia del cuerpo: del cuerpo trabajando para un proyecto, del cuerpo colectivo encarnando un deseo, del cuerpo de las personas poniendo su energía vital al servicio de lo común.

En el interregno de esas tres semanas, Lula, en pleno ejercicio de la presidencia de Brasil, aprobó políticas concretas que buscaban beneficiar a sectores específicos de la sociedad y anunció medidas para un posible nuevo mandato. Entre ellas, la condonación de deudas tributarias, la renegociación de deudas bancarias y el apoyo para inversiones con aportes no reembolsables para pequeñas empresas, como parte del Plan “Prospera MEI”. Además de las medidas económicas más clásicas, Lula presidente-candidato se comprometió, en caso de un nuevo mandato, a ampliar las becas Pé-de-Méia a nivel universitario, a promover una reforma constitucional para financiar la gratuidad de transporte colectivo urbano durante fines de semana y feriados y aprobó, diez días antes de la segunda vuelta, quizás la concreción de mayor impacto: la reducción de la jornada laboral. Antes de la primera vuelta ya había anunciado el aumento de Bolsa Família, el Programa Desenrola 3.0 para la renegociación de deudas atrasadas de personas y familias, y la prohibición de las apuestas en línea.

En síntesis, ni antes ni en el entretiempo Lula dejó de hacer política. Tampoco dejó de hacer pedagogía política. Lo hizo en cada rincón, en cada acto de gobierno, en cada encuentro, y pidió a sus seguidores que también se tomaran ese trabajo. Puso el cuerpo y toda su energía vital para demostrar que tenía un proyecto de gobierno superador del que ya venía implementando.

La campaña para la primera vuelta del todavía presidente Lula se desarrolló centrada en dos pilares narrativos: en primer lugar, colocar en la conversación pública los logros del gobierno, haciendo especial hincapié en el esfuerzo puesto en revertir los retrocesos que habían supuesto las políticas de Jair Bolsonaro, padre de su contrincante. La otra veta narrativa giró en una suerte de nueva presentación del candidato que —con tres presidencias anteriores y un episodio de encarcelamiento— buscaba resaltar las características más esenciales que lo fueron construyendo como líder latinoamericano. Eso suponía recordar a propios y ajenos su sello distintivo: el candidato nacido en una familia pobre del nordeste, trabajador desde su adolescencia, obrero metalúrgico, dirigente sindical, patriarca de un clan familiar que sorteó múltiples peripecias, y un perseguido político. Con todas las huellas de ese periplo en su propio cuerpo.

El corolario de la primera etapa de la estrategia comunicacional lo sintetizó el propio Lula en su discurso al cierre de la votación del 4 de octubre. Con la sentencia de “soy bueno para el mata-mata”, inauguró la segunda etapa de una estrategia que necesitaba redefinirse. En ese discurso, Lula aparece una vez más como el candidato que, en medio de la derrota, despliega su capital anímico de líder y avisa a sus seguidores que para llegar a buen destino hay que estar dispuesto a renacer las veces que haga falta. En medio de la desazón, esa frase inyectó la certeza de que quien estaba a la cabeza del movimiento tenía la lucidez suficiente para ajustar el rumbo y la entereza para dar batalla. El cuerpo-biografía se transformó en cuerpo-disposición al servicio de algo mayor y en un cuerpo colectivo.

Las tres semanas entre la primera y segunda vuelta de las elecciones de Brasil fueron suficientes para que la brecha entre ganadores y perdedores no solamente se pudiera cristalizar, sino, incluso, ensanchar. Pero también fue un período lo suficientemente corto como para cambiar la pisada y revertir el primer resultado. Ambos candidatos y sus equipos de campaña lo supieron desde el primer minuto. Las segundas vueltas son como los clásicos en los torneos de fútbol, son disputas aparte. Hay que barajar y dar de nuevo.

Sin embargo, ambos candidatos tomaron caminos distintos. Mientras que Lula y su equipo se dispusieron a ajustar la estrategia electoral hablando menos de los logros del gobierno y más de los problemas cotidianos de la gente, Bolsonaro siguió por el mismo trillo, apostando a acumular agresividad, golpes bajos y anuncios poco creíbles en función de los antecedentes y de su plataforma electoral inicial. Incluso cometió algunos errores no forzados que lo dejaron en entredicho como una opción razonable. La alusión a Lula como “nueve dedos” le obligó a pedir unas forzadas disculpas a su rival y le permitió a Lula capitalizar el golpe recordando los sacrificios que vivió a lo largo de su vida y dejando en evidencia los privilegios del clan Bolsonaro. Otra vez, las marcas en el cuerpo se llenaron de significación política.

Otro factor fue la militancia. Mientras que eso sucedía en las altas esferas de la contienda, las fuerzas organizadas que acompañaron la candidatura de Lula, habiendo tomado nota de los resultados de la primera vuelta, tensaron las velas y se movilizaron en todos los terrenos. Referentes de la cultura encabezados por los hermanos Veloso, Chico Buarque y el clan Gil, seguidos de una multitud, movilizaron toda su historia de arte y compromiso y la disponibilizaron para la candidatura. Deportistas destacados, actores y actrices de los segmentos más consumidos de la pantalla televisiva y cinematográfica hicieron lo suyo. Se pronunciaron políticamente referentes de organizaciones sociales, gente de a pie, beneficiarios de políticas sociales y miembros de colectivos históricamente dañados: militantes LGBTIQ+, población negra, mujeres, jóvenes y ecologistas.

A contrapelo del espíritu de época, las calles estuvieron tomadas a niveles inéditos de movilización. Sin ir más lejos, en la marcha por la democracia, a favor de Lula, el 11 de octubre se concentraron cientos de miles de personas en la avenida Paulista de San Pablo. Algo similar sucedió en el acto de cierre de campaña. Según Folha, el bloque de Lula impulsó eventos en casi 80 lugares distintos y organizó actos en 11 capitales del país. Decenas de miles de militantes partidarios y sociales apuraron el paso y tomaron todos los espacios. Personalidades reconocidas entregaron volantes animando a defender la democracia y votantes de a pie fueron a buscar los votos de sus familiares y conocidos. Cada quien haciendo su parte, encauzando malestares y encarnando nuevos deseos.

Sin embargo, los anuncios y las medidas de gobierno concretadas, los ajustes en la estrategia comunicacional, las movilizaciones y la militancia capilar ocuparon un espacio comparativamente marginal en las interpretaciones poselectorales. La atención de los análisis se concentró mayormente en el fenómeno de la campaña digital. Es cierto que, tanto por el poder que desplegaron las grandes corporaciones para cooptar voluntades y generar situaciones confusas o directamente falsas, como por los ataques y vulneraciones que habían sufrido los canales digitales de la campaña de Lula, “torcerle el brazo al algoritmo” era una de las quimeras de campaña. Semejante odisea se la atribuyen, incluido el propio Lula, a André Janones y su capacidad para gestionar un canal de Whatsapp que alcanzó a diez millones de personas.

Lo que ocurrió en esos grupos de Whatsapp de la campaña de Lula no fue lo contrario de la militancia callejera, fue su prolongación por otros medios, un contrapunto imprescindible en estos tiempos.

El mérito es innegable por la osadía y por haber entendido que la lógica digital disputa la atención de la gente. Ahora bien, para no caer en la trampa del enamoramiento por la táctica, vale la pena recordar algunas cuestiones: Janones no es un outsider de la política, que un día se dio cuenta de que la incidencia en las plataformas es condición para ganar elecciones. Janones es un diputado federal que antes de las elecciones nacionales ya había acumulado experiencias de acercamiento a audiencias digitales: en 2018, en ocasión de una huelga importante de camioneros, y en 2020, durante la pandemia, en la defensa de los auxilios de emergencia sanitaria. No era un desconocido en el mundo digital, tampoco un novato en identificar preocupaciones de la vida cotidiana e incorporarlas a la conversación política. Su ímpetu político ya había identificado el potencial digital y la importancia de organizar esas energías dispersas.

Janones sabía que para ordenar un ejército de militantes digitales tenía que haber un objetivo, una o varias ideas claras, un lenguaje, una gestualidad propia, un tono. Los mensajes de Janones tuvieron un fuerte tinte disciplinador y un propósito de contagio anímico. Las tareas eran claras y “bajaban” sin ambages. Incluso con cierto desborde emotivo.

Los seguidores sabían lo que tenían que hacer: difundir videos, convocatorias e intervenciones del candidato. Participar en acciones simultáneas mientras sucedían los debates televisados, en transmisiones de actos y caravanas; ir a la búsqueda de personas que se habían abstenido de votar en la primera vuelta. El ejército de Lula que gestionó Janones fue todo menos una masa de gente escupiendo ideas en el espacio digital. Hubo estrategia, narrativa, organización y método. Esas intervenciones también fueron militancia de cuerpo presente, pero en otro soporte. En todos los escenarios la constante fue la existencia de personas dispuestas a gastar su energía, su tiempo y sus esfuerzos en la construcción colectiva y la consecución de un objetivo político. Lo que ocurrió en esos grupos de Whatsapp no fue lo contrario de la militancia callejera; fue su prolongación por otros medios, un contrapunto imprescindible en estos tiempos.

Lo sucedido en Brasil debería permitirnos hacer una síntesis que nos permita no desechar lo que, como muestran las evidencias, todavía funciona, mientras pensamos, y construimos, sin prejuicios, nuevos territorios militantes que nos plantean una experiencia corporal bien distinta. Una síntesis que nos obligue a pensar qué tipo de encuentros transformarán el miedo, el cansancio o la soledad en confianza mutua y acción compartida y bajo qué condiciones las nuevas lógicas de militancia pueden tener un sentido emancipatorio.

Si, como dice el pensador argentino Diego Sztulwark, “relanzar lo político no debería concebirse por fuera de la centralidad de lo erótico, lo sensual y lo sensible”, tenemos por delante el desafío de pensar la posibilidad de producir otros futuros sin quedar entrampados en las lógicas dominantes como única salida. En cualquier caso se trata de poner el cuerpo, o eso que se llama militancia.