¿Qué significa el triunfo de Lula en Brasil?

Vivimos un tiempo de desilusiones, la humanidad fue alcanzada por el germen del individualismo y dejamos de pelear por lo colectivo, por el prójimo, por lo justo y lo equitativo. Perdimos la capacidad de sentir, el sufrimiento de los otros, perdimos la sensibilidad y la empatía. Perdimos la necesidad de proteger el mundo, de hacerlo sustentable para los humanos y todas las especies que lo habitan.

Entramos vertiginosamente en una fase de deshumanización. En América del Sur lo hicimos de la mano de los Bolsonaro, de los Milei, de los Kast, de los Fujimori, de los De la Espriella, de los Bukele, de los Peña, de los Noboa, de los Paz, de los Rodríguez y los Lacalle. Todos ellos dirigidos y de la mano del presidente estadounidense, Donald Trump, que, cual titiritero, mueve los hilos y los hace bailar a su ritmo y melodía, mientras que su fiel amigo Benjamin Netanyahu ejecuta uno de los genocidios más grandes de la historia.

Pero no empezó con ellos, comenzó desde el mismo momento en que se produjo la Revolución industrial y aparece en forma incipiente el capitalismo. Hoy nos enfrentamos a la presentación más despiadada del modelo en la historia, el neoliberalismo que nos habla de una sociedad sin códigos éticos ni morales, con formatos perversos en sus relatos y acciones, donde habla de libertad, que en realidad significa libertad para morir de hambre.

Sus objetivos son muy claros: apoderarse de todo de lo que Estados Unidos no tiene o escasea, pero con una particularidad: obtener todo sin pagar. Para ello no tienen otra forma que la conquista territorial en forma violenta; o sea, el imperio trata de expandirse territorialmente al mejor estilo del Imperio romano.

Con ese objetivo, en lo material apostaron a dos fuertes inversiones en tecnologías y en armamentos. Todo hace pensar que el imperio se resquebraja y, cual animal herido, ataca todo lo que se le cruza. Pero esto no es una certeza, es una posibilidad, que depende de múltiples actores, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Enfrentar este momento exige nuestra máxima inteligencia y convicciones.

Como sabemos, para mantener estos relatos que validen sus actos de violencia, normalizándolos en la sociedad, deben apoyarse en una verdad de fantasía. Se trata de un relato hegemonizado por una gran mentira para poder defender el neoliberalismo. Es ahí donde debemos estar claros a la hora de confrontarlos.

En esta lucha ideológica contra el capitalismo hay dos terrenos que no debemos eludir. Primero, la discusión de los modelos económicos, en la que los neoliberales tienen un discurso que intercala verdades y mentiras y tratan de mostrar el fracaso del socialismo y el éxito del capitalismo. El segundo requiere especial atención y es el modelo social donde cambian el paradigma de convivencia de la humanidad para poder sostener una ideología con un relato que se basa en la destrucción del hombre por el hombre. Se trata del desprecio por la comunidad y por la construcción social colectiva, y de impulsar su base ideológica –el individualismo– como motor de la sociedad.

Lo hacen de tal manera que ponen a la humanidad al servicio de la economía y no a la inversa, como debería ser. Esto es una necesidad del capitalismo, dado que, para someter a las grandes masas que van en el mundo por un sostenido camino de pauperización, debe construir un relato basado en la meritocracia y el individualismo, con desprecio por las clases más desprotegidas, y validarlo con toda su artillería mediática.

Desnudemos su forma operativa. El objetivo es la dominación de América del Sur para concretar sus políticas extractivas, sobre todo cuando están perdiendo terreno en Europa, Asia y África. Su accionar es catalogar a todo opositor a Estados Unidos como narcoterrorista y tener la excusa para invadir a los países sudamericanos; en nuestros países es imposible plantear que nos invaden por construir material atómico o por armas bacteriológicas. Esto lo sostienen con un relato bien elaborado, tratando de demostrar el fracaso de los gobiernos progresistas y con un arsenal mediático sin códigos. Al igual que la propaganda nazi, repiten una mentira mil veces hasta que parece verdad.

Cuentan para ello con los multimedios de comunicación, la televisión por aire y el cable, la radio, pero también los medios digitales, que incluyen el accionar de trolls, bots y otros mecanismos para llegar a las masas. Cuentan además con suficientes recursos económicos como para comprar cada vez más las nuevas tecnologías de la comunicación y, por qué no decirlo, también a muchos periodistas.

Hay algo más que enfrentó Lula y fue el desánimo, el no dar todo por perdido, la resignación, la apatía y el conformismo. Además, lo hizo con decisión, sin dejar banderas innegociables por el camino.

Es necesario marcar que, cuando la derecha no convence con sus argumentos, se impone con la violencia en todas sus formas cuando lo cree necesario. Lo hace con dictaduras, asesinatos, desapariciones, o forzando la Justicia hacia sus intereses, llegando a destituir o secuestrar presidentes. La derecha tiene una cultura de defensa de la democracia cuando ellos son el gobierno, pero si son oposición o son gobierno, pero están perdiendo espacio en el poder, es allí cuando se muestran como realmente son: golpistas y violentos.

En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva tuvo que enfrentar todas esas acciones, calumnias, juicios, amenazas, la alianza política de Trump, Milei y Bukele, y la presión e injerencia política y económica de toda la derecha y ultraderecha.

Pero hay algo más que enfrentó Lula y fue el desánimo, el no dar todo por perdido, la resignación, la apatía y el conformismo. Además, lo hizo con decisión, sin dejar banderas innegociables por el camino, siendo siempre un líder y no un caudillo de baja monta, que despertó al movimiento popular, en especial jóvenes y viejos, lo cual generó una fuerza imparable. No transó para ganar, negoció para movilizar al pueblo y para ganar con el pueblo; se amparó en la calle.

En el último debate demostró una dignidad y entereza a prueba de todo. Dio un ejemplo de vida, al igual que en su momento Salvador Allende, Dilma Rousseff, Liber Seregni, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, solo por nombrar algunos y contemporáneos.