Mejoras en salud pública en Paysandú coexisten con otras dificultades

La directora de la RAP, Andrea Veglia, explicó que la ley obliga a instalar dispositivos DEA donde circulen más de 1.000 personas por día. La RAP cuenta con DEA en las localidades rurales, pero no en las zonas urbanas.

La Red de Atención Primaria de la Salud (RAP), con apoyo de los diputados, y una cadena de supermercados armaron una campaña para adquirir desfibriladores. Pese a que una ley preceptúa que debe instalarse un DEA en sitios donde circulen más de mil personas por día, muchas de las policlínicas urbanas, donde el trasiego de personas es notorio, carecen de este básico dispositivo.

En materia de salud pública, el gobierno nacional ha incorporado aparatos en el Hospital, mejoró su infraestructura, reabrió policlínicas, instaló un médico permanente en el pueblo Gallinal, instrumentó el servicio SAME 105 y está en proceso de licitar la construcción, en zona Norte, de un centro de salud.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) también regularizó el abastecimiento de medicamentos, un tema de alto impacto en la comunidad.

Entre reclamos y admisiones

En su reciente asamblea en Paysandú, el presidente de la Cámara de Emergencias Móviles del Uruguay, en relación a la reciente instalación del SAME 105, cuestionó la falta de articulación entre el nuevo servicio y los prestadores de emergencias móviles en el interior](https://ladiaria.com.uy/paysandu/articulo/2026/10/emergencias-moviles-reclaman-coordinacion-con-el-same-105-el-dialogo-entre-las-instituciones-practicamente-no-ha-existido/)

Un problema más estructural, que se intenta solucionar con la formación médica en territorio y luego la progresiva apertura de posgrados, es la ausencia o escasez de ciertas especialidades. Por su parte, la directora de la RAP departamental, licenciada Andrea Veglia, admitió que, pese a la exigencia legal, algunas policlínicas urbanas carecen de desfibriladores externos automáticos (DEA).

Veglia explicó que la ley obliga a instalarlos donde circulen más de 1.000 personas por día. “A nivel de la RAP contamos con DEA en las localidades rurales, pero no en las zonas urbanas”, expresó la directora.

Por este déficit, -al parecer no cubierto por el presupuesto de ASSE-, a mediados del mes pasado, la RAP y una cadena de supermercados armaron una campaña solidaria para recaudar fondos y adquirir DEA y distribuir en las policlínicas barriales.

El costo de los equipos más económicos ronda los 2.500 dólares, cuyas baterías duran 4 o 5 años y los parches tienen vencimiento de unos dos años, por lo que requieren revisión periódica. “Los eventos cardiovasculares son inesperados y ocurren dentro de la comunidad. Para eso es fundamental promover la cadena de supervivencia”, señaló la directora.