Una campaña que puede salvar vidas: buscan dotar de desfibriladores las policlínicas de Paysandú

La Red de Atención Primaria de Salud y supermercados El Dorado impulsan una campaña solidaria para reunir fondos destinados a la compra de estos aparatos.

La Red de Atención Primaria de Salud (RAP) y supermercados El Dorado se unieron para juntar fondos para adquirir desfibriladores externos automáticos (DEA), que luego serán distribuidos entre las policlínicas del departamento. Del 4 al 14 de setiembre los clientes de las dos sucursales de la empresa en Paysandú podrán realizar una colaboración voluntaria cuando compren.

Andrea Veglia, integrante de la RAP, explicó que la iniciativa surgió a partir de un ofrecimiento realizado por la empresa para colaborar con una necesidad concreta del área de la salud en Paysandú. “Para nosotros es una alegría haber recibido una propuesta desde supermercados El Dorado de poder hacer una campaña solidaria para algo que necesitáramos desde Paysandú, desde el área de la salud”, señaló en la conferencia.

A partir de ese planteo se definió que el destino de los fondos serían los DEA, teniendo en cuenta la importancia que tienen estos dispositivos frente a una emergencia cardiovascular. Veglia recordó que las enfermedades cardiovasculares se encuentran entre las principales causas de muerte en Uruguay y señaló además que este tipo de episodios también se presenta cada vez a edades más tempranas. En ese contexto, sostuvo que el desafío no pasa únicamente por profundizar las políticas de prevención, sino también por generar condiciones que permitan actuar rápidamente cuando ocurre una emergencia.

“El hecho de tener desfibriladores externos ubicados en todas las zonas de Paysandú ayudaría a que aquellas personas que sufren un evento cardíaco puedan tener sus maniobras de rescate más tempranamente”, explicó. La posibilidad de contar con un DEA en un lugar cercano puede resultar determinante durante los primeros minutos de una emergencia. La utilización temprana del dispositivo, mientras se aguarda la llegada de la asistencia médica especializada, permite fortalecer las maniobras de respuesta y puede modificar de manera significativa el pronóstico de la persona afectada.

La prioridad estará en las policlínicas urbanas. Uno de los objetivos de la RAP es avanzar progresivamente hacia una mayor disponibilidad de desfibriladores en las policlínicas de la ciudad. Veglia explicó que actualmente existe una situación de mejor cobertura en algunos centros de la zona rural, por lo que en esta primera etapa la prioridad estará puesta en reforzar la disponibilidad de equipos en las policlínicas urbanas. El costo de los dispositivos es a partir de aproximadamente 180.000 pesos por unidad.

Pequeños aportes, un objetivo concreto

La recaudación forma parte de la Campaña Solidaria en Cajas impulsada por la Iniciativa Social El Dorado, una propuesta que busca canalizar el aporte voluntario de los clientes hacia necesidades concretas de las comunidades donde la empresa está presente.

En esta oportunidad, la iniciativa tiene un carácter local y en cada zona los fondos recaudados son destinados a una institución u organización representativa de esa comunidad, entre ellas hospitales públicos, policlínicas y organizaciones sociales.

La iniciativa se suma a las acciones vinculadas a la Semana del Corazón, que este año se desarrollará entre el 28 de setiembre y el 2 de octubre, con actividades orientadas a sensibilizar a la población sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Desde la RAP destacaron que disponer de desfibriladores en diferentes puntos del departamento puede ser determinante ante una emergencia. La premisa es sencilla pero trascendente: ganar minutos mientras llega la asistencia médica puede significar ganar una vida.

En ese objetivo se concentra la campaña, que durante estos días une la salud pública, una empresa y la comunidad sanducera. La meta dependerá de cuánto se logre recaudar, pero el destino de cada aporte será concreto: contribuir a que las policlínicas de Paysandú estén mejor preparadas para responder cuando una emergencia cardíaca no dé tiempo para esperar.