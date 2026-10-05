Se registró el primer caso del año de meningitis en Paysandú

Se detectó en la escuela 42 Juana de Ibarbourou. La Dirección Departamental de Salud tomó cartas en el asunto. El niño, internado en un centro privado, evoluciona favorablemente.

La directora departamental de Salud, la doctora Angela Almeida, exdirectora del Hospital Escuela del Litoral (HEL) informó a la diaria que “se confirmó el sábado un caso de meningitis a meningococo en un niño de 6 años, no vacunado, de una escuela urbana. Concurrió a la escuela hasta el jueves”.

El caso se detectó en la escuela 42 Juana de Ibarbourou, ubicada en Joaquín Suárez y Charrúas, que sigue con actividades normales. Se hizo quimioprofilaxis y se recomendó lavado de manos y uso de alcohol en gel. El niño, internado en la mutualista local, en sala común, evoluciona favorablemente.

Almeida explicó que ya se realizó “la identificación de contactos y las medidas de quimioprofilaxis en ámbito escolar y convivientes”. Sus 15 compañeros de clase recibirán quimioprofilaxis con antibióticos, por ser contactos directos y compartir un mismo salón.

Por otra parte, se definió efectuar una vacunación preventiva a los alumnos de la escuela. Los niños ya vacunados no serán nuevamente inoculados. La doctora trasmitió tranquilidad, al manifestar que el niño “se encuentra internado en la mutualista en sala común, sin elementos de gravedad actuales”.

HEL crea Centro de Formación de Neuropediatría

El hospital conformó un Centro de Formación Docente Asociado vinculado a la formación de neuropediatras. La medida permitirá a médicos de la región formarse en dicha especialidad sin tener que trasladarse a Montevideo. En el departamento existe un único neuropediatra. Así lo adelantó el director del HEL y presidente de la Asociación de Pediatría del Uruguay, Sergio Venturino, durante las Jornadas de Neuropediatría y Neurodesarrollo desarrolladas en Paysandú.

Para el jerarca, “es un gran logro y es quizás el producto de tanto trabajo que se ha realizado aquí desde la universidad y desde la Facultad de Medicina”, concluyó.