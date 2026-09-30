Intendencia de Paysandú y Cecoed toman medidas ante impactos del fenómeno El Niño

Las líneas de crédito por unos 750 millones de dólares anunciadas por el Ejecutivo son fondos de contingencia, no de libre disponibilidad.

Desde hace meses la Intendencia de Paysandú limpia cauces de agua, bocas de tormenta, drenajes y se prepara para atender la caminería rural junto con los municipios. El director de Vialidad de la comuna, Juan Carlos Turban, comentó a la diaria: “Nos venimos preparando por el tema de El Niño, con la limpieza del drenaje urbano. Ya avanzamos. Hace tres, cuatro meses que venimos limpiando cañadas”.

Desde hace muchos años el país tiene institucionalidad vinculada al cambio climático, genera información al respecto, arbitra recursos y busca mitigar daños. Los organismos competentes son la Secretaría de Cambio Climático, el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Emergencias y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, que trabajan junto con las intendencias y otras instituciones, como UTE y el Ministerio de Desarrollo Social.

El presidente Yamandú Orsi explicó que las líneas de crédito por unos 750 millones de dólares anunciadas por el Ejecutivo son fondos de contingencia, no de libre disponibilidad. Orsi dio “tranquilidad a los intendentes y a la población de que, si se tocan algunos recursos, todo se va a reponer”, al referirse a la utilización de estos fondos para atender situaciones extraordinarias.

El director de Vialidad contó que se están haciendo recorridas en la ciudad de Paysandú, donde se puede observar maquinaria y personal de la intendencia limpiando cauces de agua y basurales.

“Nos queda terminar algo ahí contra el [arroyo] Sacra, ahora que se pudo terminar de demoler todas las viviendas que se realojaron”, comentó. “Las otras cañadas ya las hemos venido limpiando. Estamos limpiando bocas de tormenta y demás. Y después, planificando en Caminería las diferentes acciones”, agregó.

“Nuestra idea es tener equipos identificados por zona, por municipio y por caminos importantes para que, en algún momento, si esto es lo que dicen que va a ser, vamos a tener que estar trabajando incluso con lluvia. Trabajando en los caminos para poder sacar el barro y dar la asistencia a los vecinos. Estamos trabajando bien en conjunto con el Departamento de Descentralización y con los municipios”, señaló.

La actual administración, con fondos nacionales y locales, incorporó equipos pesados, camiones y, en una segunda instancia, vehículos livianos, por lo que cada municipio dispone de un equipo de vialidad.

OPP agiliza uso del Fondo de Desarrollo del Interior de forma “excepcional”

Hace unos días, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) comunicó que “la comisión sectorial de descentralización aprobó un régimen excepcional y transitorio para el Fondo de Desarrollo del Interior [FDI] que permitirá a los gobiernos departamentales utilizar, con mayor flexibilidad y agilidad, los recursos disponibles ante eventuales contingencias meteorológicas”.

El mecanismo, dice la OPP, “habilita excepcionalmente a destinar hasta el 100% de la asignación disponible del FDI a proyectos de mantenimiento vinculados con la prevención, preparación, respuesta o rehabilitación frente a la contingencia meteorológica”. Además, permite “presentar proyectos destinados a adquirir y acopiar materiales e insumos, sin necesidad de asociar previamente cada compra a una obra específica. Asimismo, para intervenciones sencillas [...] se habilitan procedimientos más agiles que permiten reducir los tiempos de tramitación”.

En su decisión la OPP aclaró que “la medida no implica una nueva partida extraordinaria ni modifica la asignación del FDI correspondiente a cada departamento”.

Se pretende que las intendencias actúen sobre caminería, drenajes, alcantarillas, infraestructura y puntos críticos. La estrategia se extiende a los municipios. Todo esto sin perjuicio de los controles habituales.