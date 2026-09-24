Encuentro con el patriarca celebra su edición número 32 a partir de este jueves

Nuevamente regirá la prohición de tomar alcohol durante la marcha a caballo hasta la Meseta de Artigas.

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Un amplio operativo de seguridad se desplegará en torno a la 32ª edición del Encuentro con el patriarca, que se realizará desde este jueves 24 al domingo 27 de setiembre. En el marco de una conferencia de prensa, se informó que en esta oportunidad se exigirá inscripción previa y nuevamente estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas mientras se marcha a caballo.

El coordinador del gabinete, Manuel Appratto, responsable de la organización por parte de la intendencia, recordó que el Encuentro con el patriarca “es una fiesta tradicional y familiar”, un evento icónico de Paysandú, cuyo principal objetivo es “rendir homenaje al general Artigas”.

“Queremos que todo esto se mantenga. Que la familia, la gente, quienes acompañan y también quienes asisten como público, tengan la mejor experiencia posible”, subrayó y aseguró que todas las instituciones y organizaciones involucradas en la organización “hacen un gran esfuerzo para que el evento se lleve a cabo de la mejor manera”.

Recordó que el evento tiene un reglamento de marcha, un cronograma de actividades y un itinerario, así como horarios específicamente establecidos para operativos como el cruce de puentes por parte de los jinetes, además de horarios de partida y llegada a las diferentes localidades inscriptas en el itinerario.

Agregó que todo el operativo será supervisado por varias instituciones como la Policía, Policía Caminera, Bomberos, Prefectura, seguridad privada y la entidad organizadora, la Asociación de Sociedades Tradicionalistas, que designará capataces de marcha que en todo momento velarán por el cumplimiento de las normas del evento.

Asimismo, se contará con emergencias móviles monitoreando el desarrollo de la marcha y también servicios de salud en las diferentes localidades, además de asistencia veterinaria, al tiempo que se proveerán insumos adicionales como leña, baños y duchas.

La precaución es fundamental

Appratto aseguró que se disponen muchos recursos para que la fiesta se desarrolle de la mejor manera posible, con todas las medidas de seguridad, en tanto exhortó a quienes ocasionalmente interactúan con los jinetes a proceder con el debido respeto al esfuerzo que se invierte en la realización del evento.

También informó que la intendencia ejecutó mejoras en la caminería de ingreso a la meseta

En relación al desarrollo de la marcha, Appratto adelantó que el jueves 24, a partir de las 14.00, ya habrá movimiento de jinetes en las inmediaciones de la Asociación Rural Exposición Feria.

Las aparcerías avanzarán al oeste por ruta 90, tomarán avenida Italia; a las 14.30 saldrán oficialmente desde el Monumento a la Bandera de Paysandú y luego avanzarán por Enrique Chaplin, Avenida de las Américas y posteriormente continuarán hacia ruta 3 con destino a Constancia, donde se establecerá el primer alto.

El viernes los jinetes partirán temprano hacia el norte por ruta 3 y a las 9 completarán el cruce por el puente sobre el río Queguay, intercalándose con quienes circulen a esa hora, para luego completar la segunda etapa ingresando a Quebracho.

El sábado la marcha se reanudará desde la radial de Quebracho. Está previsto que a las 9.00 se realice el cruce por el puente sobre el arroyo Guaviyú, que también se realizará en forma intercalada con los usuarios de la ruta, para luego arribar a la localidad de Chapicuy.

El domingo 27, desde primeras horas de la mañana, las aparcerías comenzarán a ingresar al predio de la Meseta a fin de prepararse para el desfile. Appratto explicó que en ese momento se registrará un intenso tránsito de personas que entran y salen del predio de la Meseta, por lo cual es fundamental extremar las precauciones.

Una situación similar se registrará el domingo, cuando el público y también camiones que trasladan equinos saldrán en forma simultánea hacia la ruta 3, lo que enlentecerá y complejizará la circulación.

Desde el sábado se podrá estacionar dentro del predio de la Meseta, pero una vez completados los cupos disponibles, únicamente se podrá estacionar en las afueras del predio, en un lugar debidamente identificado, para luego ingresar a pie.

En representación de la Asociación de Sociedades Tradicionalistas de Paysandú, Manuel Villanueva adelantó que desde el miércoles 23 ya se registrará ingreso de aparcerías a la Exposición Feria, por lo que “habrá que tener precaución”. Informó que partirán desde Paysandú alrededor de 3.000 jinetes y que los vehículos que acompañarán la marcha estarán debidamente identificados con stickers.

Agregó que todos los caballos estarán identificados con un número y con la letra del departamento del país al que corresponden, en tanto las inscripciones obligatorias estarán habilitadas hasta el viernes.

Prohibición del consumo de alcohol

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, indicó que instituciones como Policía, Caminera, Bomberos y Prefectura vienen trabajando para que el evento “sea una fiesta” y que “los marchantes sean los verdaderos protagonistas”.

Respecto al reglamento de marcha, informó que “es el mismo del año pasado” y prevé la inscripción obligatoria de los marchantes, en tanto establece recomendaciones puntuales acerca de la participación de menores de edad y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas durante la marcha.

“Ese control lo llevará a cabo Policía Nacional y será estricto”, subrayó Sánchez.

Asimismo, adelantó que habrá apoyo de la Guardia Republicana y de la zona litoral de la Policía Caminera.

“Todos vamos a trabajar en pos de que esto sea una fiesta”, enfatizó.