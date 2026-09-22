Director de Deportes de Paysandú, Guillermo Arias: “El gran objetivo es el deporte para todos”

La meta es la masificación, no solamente del deporte, sino de la actividad física, dijo el jerarca.

El director de Deportes de la Intendencia de Paysandú, Guillermo Arias, repasó los principales ejes de su gestión, el desarrollo de la actividad física comunitaria, los programas de deporte y salud, la renovación de la infraestructura y el apoyo a deportistas que representan al departamento y al país.

En diálogo con la diaria, el jerarca señaló los principales objetivos de su segundo período al frente de la repartición, los programas que se vienen desarrollando y los desafíos que plantea una gestión que busca combinar el deporte comunitario con el apoyo al alto rendimiento, la infraestructura y el turismo deportivo.

Arias indicó que el inicio de la primera administración, en 2020, estuvo marcado por la pandemia, lo que obligó a postergar buena parte de las actividades previstas. Sin embargo, destacó que, una vez superada esa etapa, se pudieron retomar los proyectos y avanzar en una concepción amplia del deporte.

“El gran objetivo que tiene la Dirección de Deportes es el deporte para todos, la masificación, no solamente del deporte, sino de la actividad física”, explicó. En ese sentido, remarcó la importancia de generar espacios donde la población pueda realizar actividad física sin costo, tanto en distintos puntos de la ciudad como en el interior del departamento.

La Dirección de Deportes se divide actualmente en diferentes áreas: deporte comunitario, deporte y salud, deporte y educación, deporte amateur, eventos deportivos y deporte profesional.

En el área de deporte y salud, destacó el trabajo desarrollado a través del programa SIAD, que ya superó los 2.500 electrocardiogramas durante el período. También mencionó los controles que se realizan a los equipos de la Liga de Fútbol Infantil, particularmente en las categorías 2012 y 2013, con electrocardiogramas y controles posturales.

El programa cuenta, además, con una fisioterapeuta y una deportóloga. A esto se suman las capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP), a cargo de Luján Méndez, que se ofrecen de forma gratuita a las instituciones.

En materia de deporte y educación, Arias resaltó la articulación con Primaria y otras áreas, que ha permitido desarrollar numerosas actividades y llegar a localidades del interior. En esa línea, anunció que en noviembre comenzará un programa de actividades acuáticas destinado a los alumnos de cuarto año de todas las escuelas del departamento.

La propuesta se desarrollará en las tres piscinas de la ciudad y en las de Guichón y Piedras Coloradas. “La idea es que, a partir de ahí para abajo, pasen todos a través de la escuela por piscina y aprendan a nadar aquellos que no saben nadar”, señaló. El programa se realiza en conjunto con la Secretaría Nacional del Deporte.

Piscinas en el interior: “Ha sido un éxito”

Uno de los aspectos que Arias valoró especialmente fue la instalación de 10 piscinas en distintas localidades del interior, inauguradas el año pasado. Se trata de estructuras de dimensiones más reducidas que una piscina convencional, pero que permiten acercar la actividad acuática a poblaciones que no siempre tienen posibilidades de trasladarse a la ciudad.

Entre las localidades mencionadas se encuentran Chapicuy, Lorenzo Geyres, Cerro Chato, Gallinal, Piedra Sola, Orgoroso y Merinos. También se refirió a la piscina que está próxima a inaugurarse en Constancia.

El director explicó que algunas de estas piscinas tienen dimensiones de aproximadamente 14 metros y que su instalación, junto con contenedores, vestuarios y demás equipamiento, representa una alternativa de menor costo que una piscina de material de 25 metros.

“Ha sido un éxito por lo que significa para esos poblados en verano tener ese espacio”, afirmó. El desafío, según indicó, fue garantizar la presencia de profesores y guardavidas, algo que se logró durante la temporada pasada y que se busca mantener en el nuevo período. Apoyo al deporte amateur y a quienes representan al país

En relación con el deporte amateur, destacó que la intendencia continúa respaldando a deportistas y equipos que representan a Paysandú mediante el apoyo con combustible, pasajes y, en algunos casos, aportes económicos para viajes al exterior.

El jerarca puso como ejemplo a deportistas de disciplinas menos conocidas o que no cuentan con respaldo suficiente de sus federaciones. Mencionó el caso de un joven jugador de handball que integra la selección uruguaya -Aaron Alvez- a quien la intendencia apoya con pasajes hasta fin de año, y el de Martina Ribas, de levantamiento de potencia, que ha participado en mundiales y recibe apoyo económico.

“Es una realidad de nuestro país”, sostuvo Arias al referirse a deportistas que clasifican a competencias internacionales y deben afrontar por su cuenta gastos de pasajes, alojamiento y otros costos.

También señaló que se ha respaldado a deportistas de boxeo y otras disciplinas, y confirmó que continúa vigente el programa Sueño Olímpico. Actualmente, dijo, se trabaja con Brandy Romero, en atletismo, y con el taekwondista Mayko Votta, quien cuenta con apoyo de la intendencia y de empresas privadas mediante el régimen de mecenazgo.

Para Arias, el apoyo no siempre debe ser económico. En ese sentido, destacó el acompañamiento institucional a grupos que comienzan a desarrollar actividades físicas. Mencionó el caso de un grupo de roller que, tras reunirse durante algunos meses, ya congrega entre 40 y 50 personas. “Por más poco que parezca, es estar al lado de la gente”, afirmó.

Infraestructura renovada y una mirada hacia el turismo deportivo

Arias sostuvo que uno de los grandes objetivos del actual período era renovar el Estadio 8 de Junio, el Estadio Artigas y el velódromo municipal, obras que, según indicó, se concretaron.

En el caso del 8 de Junio, consideró que la renovación permitió dar un salto de calidad y recibir eventos internacionales de básquetbol, como la Champions League, la Liga Sudamericana y competencias de Uruguay. Al mismo tiempo, remarcó que el escenario mantiene su función comunitaria, con fiestas de escuelas y escuelitas deportivas municipales.

“El gran diferencial lo hace el estadio 8 de Junio, porque nos ha permitido traer eventos internacionales sin perder el sentido comunitario”, expresó.

Respecto al Estadio Artigas, señaló que se solucionó un problema de larga data en la Tribuna Oeste y que actualmente se trabaja en la instalación de aire acondicionado en cabinas y vestuarios. Queda pendiente, indicó, la renovación de la luminaria, un déficit que arrastra el escenario desde hace años. La nueva luminaria estaría acorde para recibir partidos de carácter internacional. También valoró la incorporación de una pantalla, que permite pensar en el futuro del fútbol profesional en el departamento.

En ese marco, Arias sostuvo que el equipo profesional Paysandú FC representa una apuesta a mediano y largo plazo. “Por qué no pensar en una Sudamericana o en una Libertadores, que podamos vivirla en nuestro departamento, porque las condiciones están dadas”, planteó. No obstante, insistió en que el desarrollo profesional debe ir acompañado por el fortalecimiento del fútbol amateur.

“Si yo tengo un buen jugador, va a tener que crear el fútbol profesional; y el fútbol profesional, el buen jugador, lo saca del fútbol amateur”, resumió.

Eventos que movilizan a toda la ciudad

El director también destacó el vínculo entre deporte y turismo. Aseveró que la Intendencia viene trabajando con la Dirección de Turismo y que recientemente se impulsó un curso de turismo deportivo, con la participación de un especialista español.

Arias sostuvo que el turismo deportivo no se limita a los atletas, sino que involucra a familiares, acompañantes e hinchas. Como ejemplo, mencionó los campeonatos de básquetbol y el evento de minibásquetbol previsto para diciembre, que reunirá a unos 1.200 niños.

“Las familias y los hinchas, no solamente los atletas, se mueven en función del deporte”, señaló. A su entender, el desafío es aprovechar esa llegada de visitantes para que conozcan la ciudad, se sientan bien recibidos y tengan motivos para regresar.

“Hoy la prioridad es que seamos buenos anfitriones, que la gente se vaya con ese gustito de poder volver porque lo trataron bien y además porque le gustó la ciudad”, afirmó.

En cuanto a la relación con las ciudades argentinas, Arias destacó el vínculo con las direcciones de Deportes de Colón y Concepción del Uruguay, con las que se coordinan torneos binacionales, lanzamientos y difusión de actividades. Señaló que esa articulación también se fortalece cuando se organizan competencias internacionales con participación de equipos argentinos.

La Dirección de Deportes cuenta actualmente con unas 80 personas, entre profesores y funcionarios no docentes. También destacó que, desde 2020, la repartición pasó a depender directamente de Secretaría General, lo que, a su entender, agilizó la comunicación y permitió darle mayor jerarquía al área.

“Para nosotros, fue clave que Olivera haya pasado lo que era la Dirección de Deportes, que estaba antes por Promoción Social”, expresó.

De cara a los próximos años, el director sostuvo que el desafío es continuar ampliando el acceso a la actividad física, fortalecer los programas de salud y educación, acompañar a los deportistas y seguir mejorando la infraestructura. Todo ello, afirmó, sin perder de vista que el deporte debe estar al alcance de la comunidad y que los grandes eventos también pueden convertirse en una herramienta de desarrollo para Paysandú.