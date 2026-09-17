Fricasa: el Parlamento aprobó la extensión del seguro de desempleo hasta el 31 de octubre

El diputado del Partido Nacional Fermín Farinha destacó la aprobación en ambas cámaras en una misma jornada de la extensión del seguro de paro a los trabajadores de Fricasa y afirmó que ahora se debe procurar una rápida liquidación. Paralelamente, continúan las gestiones para encontrar un inversor que permita reabrir la planta.

El Parlamento aprobó la extensión del seguro por desempleo para los 420 trabajadores de Fricasa hasta el 31 de octubre, con efecto retroactivo al mes de julio. El proyecto recibió el respaldo de ambas cámaras en la misma jornada, por lo que quedó cumplida la etapa parlamentaria. El paso siguiente es su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

El legislador destacó el carácter expeditivo del trámite y las gestiones realizadas para concretar la aprobación. “La verdad que fue una votación exprés porque se votó en el mismo día, tanto en Senado como en Diputados”, indicó a la diaria.

El legislador explicó que, una vez conocida la aprobación, también se tomó contacto con autoridades del Banco de Previsión Social (BPS). “Se dio hoy la oportunidad de intercambiar con la presidenta de BPS y con una de las directoras que justamente había concurrido por rendición de cuentas, y ya aprovechamos la instancia para ponerla en conocimiento de que se estaba votando hoy”, relató.

Farinha indicó que el objetivo es que, una vez promulgada la ley, puedan realizarse las coordinaciones necesarias para liquidar la prestación. En ese sentido, señaló que se abre ahora un espacio de seguimiento para procurar que los trabajadores tengan una fecha concreta de cobro.

“Sabemos que fue un trámite entre el Ministerio de Trabajo y el BPS para que lo pudieran liquidar”, afirmó. Agregó que, paralelamente, se continuará trabajando para concretar la existencia de un inversor que permita la reapertura de la planta.

“Nosotros estamos para sumar en ese sentido, que es lo que hoy nos resta”, sostuvo el diputado, quien advirtió que los plazos también se van acotando. Según describió, si no se concreta una alternativa, el proceso podría continuar con la venta en bloque mediante una licitación.

Un trámite que había sido anunciado en julio

Farinha cuestionó el tiempo transcurrido desde el anuncio inicial de la cobertura. Recordó que el 22 de julio, en una conferencia de prensa, el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, había anunciado que se otorgaría el beneficio. “Si contamos los tiempos desde el 22 de julio, es un plazo excesivo, claramente excesivo”, expresó. En su opinión, la demora volvió a dejar a los trabajadores en una situación de incertidumbre.

El legislador también utilizó el caso para referirse al funcionamiento parlamentario. “Muchas veces cuando se critica también el funcionamiento parlamentario, ingresó el lunes al Parlamento y ya hoy está votado por las dos cámaras y se comunica en el mismo día el Poder Ejecutivo”, afirmó.

De todos modos, aclaró que todavía resta la promulgación presidencial para que pueda completarse el procedimiento.

Seguimiento para conocer la fecha de cobro

Farinha informó a la diaria que mantuvo contacto directo con la presidenta del BPS y con integrantes de su directorio, a quienes puso en conocimiento de la votación. El objetivo, según explicó, es que el organismo pueda comenzar a realizar las coordinaciones necesarias y procurar una rápida liquidación una vez promulgada la ley.

La extensión del seguro constituye una respuesta a la situación de los trabajadores de Fricasa, mientras continúa abierto e incierto el escenario vinculado al futuro de la planta. En ese marco, Farinha insistió en que el desafío central sigue siendo la concreción de un inversor que permita retomar la actividad industrial.

El diputado colorado Walter Verri dijo que la nueva prórroga dispuesta para Fricasa podría no ser la última. Acotó que el plazo fijado hasta el 31 de octubre resulta insuficiente para resolver la situación de la empresa y evitar que los trabajadores continúen sin cobrar.

Verri indicó que existe un proceso de negociación en curso para concretar la venta de la empresa, aunque consideró prematuro pensar que estará resuelto antes de esa fecha. También mencionó como alternativa la liquidación voluntaria del bloque, pero sostuvo que aún no están dadas las condiciones para avanzar en esa dirección.

“Ojalá la empresa se venda, como requiere el directorio actual, o se pueda vender el bloque en caso de que haya una liquidación”, expresó. Si bien valoró la prórroga como un paliativo, insistió en que será necesario seguir trabajando para encontrar una solución de fondo.

Para Sandra Betti, del Frente Amplio, “hoy se votó, pero nadie dice que sea por última vez. Lo votaron todos menos tres legisladores.”