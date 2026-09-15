Mides y República Microfinanzas renovaron convenio para facilitar créditos a monotributistas

El acuerdo permite acceder a préstamos de hasta $ 60.000, con una tasa preferencial del 10% y un plazo de hasta 18 cuotas.

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En las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Paysandú se realizó el lanzamiento de una nueva edición del convenio entre el Ministerio, la Dirección Nacional de Desarrollo Social y República Microfinanzas, destinado a facilitar el acceso al crédito para monotributistas Mides.

El acuerdo permite acceder a préstamos de hasta $ 60.000, con una tasa preferencial del 10% y un plazo de hasta 18 cuotas. El formulario de postulación estará disponible hasta el 10 de octubre.

Durante el encuentro, María Inés Firpo, directora del Mides Paysandú, destacó la importancia de estas herramientas para fortalecer las alternativas de generación de ingresos. Señaló que el departamento cuenta actualmente con 1.350 monotributistas y remarcó el trabajo que se viene desarrollando junto con las cooperativas sociales y el área de microfinanzas.

Por su parte, Evangelina Bissio, de República Microfinanzas, explicó que los préstamos podrán destinarse a la compra de materia prima, materiales, insumos, herramientas, maquinaria e instrumentos necesarios para desarrollar los emprendimientos.

El crédito tendrá un monto máximo de $ 60.000, con posibilidad de devolución en hasta 18 cuotas y una tasa preferencial del 10%. La iniciativa cuenta con el respaldo del MIDES, que asume parte del costo de la tasa para facilitar el acceso al financiamiento.

Para postularse, los interesados deberán completar un formulario disponible en la página web de República Microfinanzas: www.republicamicrofinanzas.com.uy. El plazo para realizar la inscripción vence el 10 de octubre.

Entre los requisitos se encuentran ser monotributista Mides, tener las obligaciones con el BPS al día, no registrar incumplimientos en Clearing de Informes y contar con una buena calificación en el Banco Central.

Una vez finalizado el período de postulación, República Microfinanzas se contactará con los emprendedores para realizar una visita y evaluar su capacidad de pago, procurando que el crédito se adapte a las necesidades y posibilidades de devolución de cada emprendimiento.

Desde el área sociolaboral del Mides se informó que también se brindará orientación y apoyo para completar el formulario web. La atención alcanza a emprendedores de todo el departamento, incluyendo a quienes residen en Guichón, donde también se cuenta con una oficina de referencia.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 0800 6040 o acercarse a las oficinas del Mides y de República Microfinanzas, ubicada en Leandro Gómez y 33 orientales, en Paysandú.

Las autoridades destacaron la buena respuesta registrada en ediciones anteriores y el cumplimiento de los pagos por parte de los emprendedores del departamento.