Oftalmólogos cubanos realizarán pesquisas a jubilados y pensionistas en Paysandú

Con cupos agotados, este sábado un equipo oftalmológico del Hospital de Ojos José Martí llega al departamento para las revisiones.

Es la tercera instancia en que un equipo oftalmológico cubano del Hospital de Ojos José Martí realiza una pesquisa a jubilados y pensionistas de Paysandú, pero también de las localidades de Quebracho, Chapicuy y Guichón.

Una fue coordinada por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y la otra por la dirección del Hospital Escuela del Litoral (HEL), ambas el año pasado.

Está previsto “atender a 200 personas provenientes de Quebracho, Guichón, Chapicuy y Paysandú ciudad”, dijo a la diaria Adriana Acosta. Ya no hay lugares disponibles.

Acosta es la presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Quebracho (Ajupeque), filial de Onajpu. La atención se hará en el local de Cajupay en Paysandú ciudad desde las 9.00. Los especialistas atenderán personas con cataratas y perizium (crecimiento de tejido en el ojo que afecta la visión o la estética).

La directiva explicó que la actividad “surge ante la necesidad y demanda que hay y el atraso que tienen los prestadores de salud”. “Desde las asociaciones de jubilados y pensionistas estábamos pidiendo a Onajpu realizar pesquisas en Paysandú”, acotó. La organización dividió en zonas el país para así poder cubrir bastantes lugares. Recordó que se atiende a todas las personas previamente inscriptas, independientemente de que su prestador sea público o privado. El año pasado, desde la dirección del HEL, se hablaba de unas 2.000 personas que esperaban por consulta oftalmológica.

En la instancia del 25 de octubre del año pasado, la coordinación que hizo el HEL con la dirección del hospital José Martí posibilitó la atención de unas 500 personas. En esa oportunidad se preveía la atención de 400 usuarios, extremo que fue ampliamente superado. En aquel entonces el director del HEL, Sergio Venturino, destacó que “era un despliegue importante”. “A quienes les toque operarse se coordinará, usando dos opciones: médicos que operen aquí o trasladarlos a Montevideo. Lo clásico es la catarata. Si solo hacemos consulta, sigue el cuello de botella”.

Unas semanas antes, el 16 de agosto de 2025, en la Unión Ferroviaria el movimiento de jubilados de Paysandú (Mojupep) realizó una jornada similar. Acosta recordó que Cajupay, que es otra organización de jubilados y pensionistas, brinda las instalaciones para realizar las pesquisas y la financiación la asume Onajpu. La dirigente gremial dijo que desde este jueves 3 ya no hay lugares disponibles. La especialidad oftalmológica es una de las más deficitarias del departamento.