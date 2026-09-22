El próximo viernes habrá una charla en Paysandú sobre prevención y control del picudo en las palmeras

La actividad será a las 18.00 en la sala de conferencias del Gran Hotel.

La Agencia de Desarrollo Productivo de Paysandú y la Dirección de Desarrollo Productivo y Unidad Rural de la Intendencia de Paysandú organizan para este viernes una charla informativa sobre el picudo en las palmeras y las herramientas disponibles para prevenir y controlar su avance.

La actividad se desarrollará a partir de las 18.00 en la sala de conferencias del Gran Hotel Paysandú y contará con la participación de la ingeniera agrónoma Alda Rodríguez, quien trabaja en el laboratorio Crebio y presentará los resultados de un trabajo de investigación vinculado al control biológico de la plaga.

María Inés García, coordinadora de la Agencia de Desarrollo Productivo, destacó a la diaria la importancia de generar información y concientización en la población ante la posible llegada del picudo rojo al territorio.

“Lo que buscamos es que haya una buena difusión para que la gente se entere, porque es una charla informativa sobre lo que sería el picudo y todo lo que trae”, explicó.

Por su parte, Natalia Teysa, directora de Desarrollo Productivo y Unidad Rural de la intendencia, afirmó que la prevención y la información son los principales objetivos de la iniciativa.

Según detalló, actualmente el picudo rojo no ha sido registrado en Paysandú, aunque se encuentra en zonas cercanas, por lo que se considera fundamental anticiparse y brindar herramientas a la población.

Una alternativa de control biológico

Uno de los aspectos centrales de la charla será la presentación del trabajo desarrollado por Rodríguez en su laboratorio de Tacuarembó. De acuerdo con lo explicado por Teysa, la investigación permitió obtener, a partir de distintas cepas de hongos, un bioinsecticida destinado al control natural del insecto.

La propuesta será presentada como una alternativa de control biológico, destacándose su bajo impacto sobre el ambiente y su inocuidad para aves y mascotas, según indicaron las organizadoras. “Queremos que Alda pueda explicar de primera mano los pormenores de este trabajo que hizo en control biológico e informar a la población”, señaló Teysa.

La actividad está especialmente dirigida a los distintos actores vinculados al territorio, teniendo en cuenta que en Paysandú hay una importante presencia de palmeras. Desde la intendencia también remarcaron la importancia de que la población pueda reconocer posibles síntomas y dar aviso ante la aparición de ejemplares afectados.

Actualmente funciona en Paysandú un sistema de monitoreo mediante trampas, en el marco de la red de vigilancia fitosanitaria. Según se informó, hasta el momento el picudo rojo no ha sido registrado en el departamento. Teysa explicó que próximamente comienza una etapa conocida como “vuelo”, durante la cual el insecto puede desplazarse y colonizar nuevas áreas, por lo que resulta especialmente relevante reforzar la vigilancia.

En cuanto al picudo negro, señalaron que se trata de una especie presente desde hace tiempo en el territorio y que, debido a determinadas condiciones ambientales y al estrés de las palmeras, en los últimos tiempos puede generar daños de mayor intensidad.

Los síntomas pueden ser similares a los provocados por el picudo rojo, por lo que desde la Dirección de Desarrollo Productivo insistieron en la necesidad de no descartar señales de deterioro y realizar las consultas correspondientes. “Todos podemos colaborar, ya sea desde el diagnóstico, los síntomas o el aviso”, sostuvo Teysa.

Desde la agencia y la intendencia invitaron a la población a participar, informarse y conocer las herramientas disponibles para contribuir a la prevención de una eventual llegada de la plaga a Paysandú.