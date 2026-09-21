Jefatura de Policía de Paysandú dispone de polígono de tiro inaugurado con presencia del ministro del Interior, Carlos Negro

Se trata de una infraestructura que facilita prácticas de tiro y manejo seguro de armas de fuego para potenciar la formación y actualización profesional.

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La obra implementada desde el Servicio de Automotores, Talleres y Obras (SADO) del Ministerio del Interior tuvo el apoyo de la intendencia —desde la Dirección de Vialidad—, de los municipios de Piedras Coloradas, Lorenzo Geyres y Antel.

El predio cuenta con un aula destinada al desarrollo de actividades teóricas que permiten ampliar conocimientos. Otro aspecto diferencial de la nueva instalación es la posibilidad de desarrollar prácticas y actividades de capacitación en horario nocturno.

Se trata de una infraestructura que facilita prácticas de tiro y manejo seguro de armas de fuego para potenciar la formación y actualización profesional.

El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el trabajo del jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez. Lo hizo el pasado viernes en ocasión de la inauguración del polígono de tiro 6 de abril de 1860, de la Jefatura de Policía de Paysandú.

La ubicación del polígono de tiro es en zona de Las Palmas.

La Jefatura de Policía de Paysandú hizo entrega de reconocimientos a las instituciones que contribuyeron al montaje del polígono.

Foto: Ministerio del Interior

Negro: “Esta obra es el resultado de la mancomunión de esfuerzos”

El ministro resaltó “el esfuerzo de los funcionarios policiales que participaron en su construcción y acondicionamiento” del polígono. “Esta obra es el resultado de la mancomunión de esfuerzos de las autoridades departamentales, de la Policía Nacional y, especialmente, del jefe de Policía, que ha dejado todo para que esto fuera una realidad”, señaló.

Subrayó el “compromiso que los policías demuestran cotidianamente con la institución y con la ciudadanía”.

“El perfeccionamiento, el profesionalismo y la formación permanente de nuestros policías son la clave también para el combate a la delincuencia”, afirmó.

Negro mencionó que la política de control de armas, especialmente aquellas que se encuentran en poder de la delincuencia, constituye una de las principales preocupaciones del Ministerio del Interior.

“Creo que los ciudadanos son los primeros en advertir y apreciar ese esfuerzo, pero no alcanza nunca el agradecimiento de este ministro al trabajo de nuestras policías”, concluyó.

Capacitación, una inversión

Por su parte, el jefe de Policía, Sánchez, destacó que “nuestra principal misión es poder mejorar la seguridad pública en este departamento, y para ello es fundamental contar con recursos humanos calificados y capacitados, recordando que la capacitación nunca ha sido un gasto; la verdadera capacitación siempre es una inversión”, recordó.

La comisión técnica evaluadora de polígonos apoyó y acompañó con soportes técnicos, informó Sánchez.

El nombre 6 de abril de 1860 evoca el inicio de la construcción del histórico edificio de Leandro Gómez y Montevideo, que ocupa la Jefatura de Policía. Para el jefe policial, “la concreción de esta obra representa también una demostración concreta de la capacidad de la Policía de Paysandú para gestionar, administrar recursos y transformar una necesidad institucional en una realidad tangible, como lo podrán apreciar”, concluyó.