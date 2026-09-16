En La Tentación los vecinos esperan a una enfermera para reabrir la policlínica

Jerarcas plantearon a los vecinos que hicieran nota con destino a ASSE, a la Red de Atención Primaria y a Comepa.

La policlínica de La Tentación tiene un centenar de usuarios, lo que “no es poca cosa”, y “el 70-75% son mayores de edad y pobres”, dijo en la Junta Departamental el edil del Frente Amplio (FA) Andrés Imperial, en la sesión del 10 de setiembre. “La población tendría que poner en la balanza que la mayor parte de usuarios son de Comepa, no de ASSE o la RAP”, aclaró la directora de Promoción social, Guadalupe Caballero, a la diaria.

La cantidad de usuarios, sumando ambos prestadores, ASSE y Comepa, varía según a quién se consulte, oscilando entre 101 y 118. Tras el traslado a la ciudad de Paysandú de la funcionaria municipal auxiliar de servicios que realizaba algunas tareas de enfermería, los vecinos esperan por la llegada de alguien que la reemplace. Caballero mencionó que allí son atendidos 41 usuarios de ASSE y 60 de Comepa. La solución viene muy debatida y confrontada a ciertos niveles.

El problema fue tomado por la concejala Darinka Reimúndez (FA), que, incluso, se lo planteó al presidente Yamandú Orsi en su reciente visita a Guichón. Semanas atrás se verificó una reunión en La Tentación con la presencia de la propia Caballero y la doctora Angela Almeida de la departamental de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En dicha reunión, con presencia de los vecinos, se planteó que una enfermera recibida, oriunda del lugar, sería incorporada. No obstante, el pase de factura es permanente en la Junta Departamental. Imperial recordó que “se cumplen tres meses con las puertas cerradas de la policlínica del pueblito La Tentación, a unos 50 kilómetros de acá”. Con cierta ironía, dijo que “pueden ir por los hermosos caminos que acaba de nombrar el edil que me antecedió; dudo que pueden cruzar de Porvenir a La Tentación”.

El edil opositor sugirió caminos alternativos para llegar a dicho lugar. Imperial indicó que “hay que dejar en claro que es una policlínica que pertenece a Promoción Social de la Intendencia de Paysandú”. “El intendente Nicolás Olivera, en campaña, prometió, a cambio del voto –había una auxiliar de servicios–, que contarían con una enfermera. La entrega de medicamento se tiene que hacer en la vereda”, planteó. “Para mantener la gente en los pueblos hay que cumplir: dar buena caminería, conectividad, asistencia médica. Nadie puede estar de acuerdo con la existencia de una policlínica cerrada”, manifestó.

Cercanía

El edil recordó en sala de la Junta que, sin respuesta a la demanda, los vecinos “se contactan con la concejala del FA [Reimúndez], que, después de varias reuniones, en una general con los vecinos, la intendencia se comprometió a poner, a la brevedad, una enfermera”.

Luego manifestó que “nuestro presidente [Yamandú Orsi] resaltó ayer [9 de setiembre en Anchorena], en el plenario de municipios, el trabajo de los concejales y alcaldes de todas las fuerzas políticas, quienes son los que están más cerca de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo”. “Ojalá todos seamos contralor de que prontamente la policlínica del pueblo La Tentación tenga una enfermera a cargo de Promoción Social [de la intendencia] como corresponde”, expresó.

La edila Mariel Silva, del Partido Nacional, tras mencionar que vivió en La Tentación, sostuvo que allí nunca se tuvo enfermera. “Por eso el alcalde Nilson Ayende pidió reunión con directores departamentales. Por ahora no hay enfermera porque le corresponde a ASSE contratar”, aseguró.

“Hay 60 usuarios de Comepa”

Caballero sostuvo que “hay confusión. En La Tentación nunca hubo enfermera; había una funcionaria de la intendencia, grado F, escalafón auxiliar de limpieza, quien, por motivos personales, muy delicados, pidió traslado a Paysandú. No había quien pudiera ir a La Tentación”.

La directora municipal informó que, con las giras médicas, asumidas conjuntamente entre la intendencia, la RAP departamental y Comepa, cubren zonas con escasa o nula asistencia sanitaria. En dicha zona, “el doctor Luaces va cada 15 días con una enfermera y lo mismo pasa con la pediatra, que también va cada 15 días, con otra enfermera. Van en forma alternada y en cada semana hay médicos”. Caballero mencionó que “hay 41 usuarios de ASSE y 60 de Comepa”.

“Lo que se les pidió a los vecinos, en presencia de la directora departamental de salud del MSP, es que hicieran una carta dirigida a ASSE, la RAP y Comepa, solicitando enfermera”. Caballero contestó a este medio que “la intendencia no descarta contratar a una enfermera, pero la población tendría que poner en la balanza que la mayor parte de usuarios son de Comepa, no de ASSE o de la RAP. Por eso, la directora departamental de salud dijo [en la reunión vecinal] que hicieran la carta”.

La directora de Promoción Social destacó aportes de la intendencia “cubriendo la enfermería en las giras médicas”. Por otra parte, señaló que en la reunión conjunta “la licenciada Olga Rodríguez, de ASSE, explicó muy bien, y los vecinos entendieron que una enfermera no puede realizar acciones de enfermería sin tener la orden de un médico”.

“Incluso hubo una mamá con un niño asmático o problemas respiratorios que planteó la importancia de contar con un balón de oxígeno, y la licenciada explicó que sin una orden del médico que diga la cantidad de oxígeno que se necesita no puede hacerlo porque puede derivar en graves repercusiones”, agregó. La directora valoró que “fue una reunión muy rica, donde los vecinos entendieron la situación y las explicaciones”.

En una segunda intervención en la Junta Departamental, Silva sostuvo “que hasta ahora ASSE no ha dado una respuesta. Si no responde, la intendencia, como siempre, tendrá que hacerse cargo de lo que no hace el gobierno nacional”.

Colaborar y aportar

El edil y médico del FA Emerson Arbelo expresó en la misma sesión que “las auxiliares de servicio hicieron cursos de enfermería y así trabajaron años, desde antes de los gobiernos del Frente. Posteriormente se creó la carrera. La Intendencia de Paysandú tiene acuerdos que, hasta ahora, no se han roto”.

Por su parte, el presidente de la corporación, Marcelo Tortorella, que no pertenece al sector del intendente Olivera, matizó el debate: “Hay una incumbencia permanente de los gobiernos departamentales desde hace mucho tiempo” en la salud.

“Desde la gestión de Jorge Larrañaga Fraga, la intendencia ha generado las giras médicas para complementar los servicios y la competencia del MSP y luego de ASSE. La intendencia está de acuerdo en seguir aportando y colaborando”, cerró.