La Intendencia de Paysandú prepara licitación para reacondicionar avenida España con una inversión de 120 millones de pesos

Se trata de una de las principales arterias de la ciudad y un espacio considerado emblemático por los sanduceros.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El proyecto de remodelación de avenida España busca poner en valor uno de los principales espacios patrimoniales de Paysandú y tendrá una duración estimada de un año. La Intendencia de Paysandú prevé una inversión que superará los 100 millones de pesos y podría alcanzar los 120 millones.

La intervención abarcará pavimentos, veredas, cantero central, iluminación, saneamiento, accesibilidad y recuperación de elementos históricos.

Con los recursos “hemos buscado generar un balance”, expresó el intendente, y enumeró las obras, de distinto alcance y magnitud, que se llevan adelante en el departamento.

“Lo que buscamos es intervenir en esta avenida no solo recuperando el cantero central, sino también incorporando toda la avenida en forma integral, respondiendo a como la vemos al día de hoy”, manifestó la arquitecta Romina Paggi, la responsable técnica del proyecto.

El trabajo artesanal pedido a España para tener las mismas plaquetas tuvo un costo de 350.000 euros.

“El jardín de la ciudad va a quedar muy bien”

La avenida España cumple 70 años. Fue inaugurada en 1956, año de nacimiento del extinto y dos veces intendente Jorge Washington Larrañaga Fraga, bajo la gobernanza de un Consejo Departamental.

El intendente Nicolás Javier Olivera manifestó que la obra “comenzó por donde tiene que comenzar –por los pavimentos– y va a continuar por las veredas y el cantero central”.

“Sabemos que va a complejizar la ecuación el fenómeno de El Niño y las lluvias, por eso hemos decidido comprimir los tiempos de obra”. Por otra parte, se solucionaron los desacuerdos con los comerciantes.

La obra, con una duración de aproximadamente un año, comenzó con la reparación de los paños de hormigón, una tarea que está fuera de la licitación.

Olivera, a quien acompañaban la responsable del proyecto, Romina Paggi, directores y varios funcionarios, inició la presentación de la conferencia de prensa aludiendo a la pregunta de un vecino: ¿la obra va a quedar bien? “No, va quedar muy bien. Creo que todos los sanduceros nos vamos a sentir orgullosos”, respondió.

El intendente sostuvo que se está definiendo la licitación. “Tendremos el número final a partir de la adjudicación, pero es una obra que va a superar, seguramente, los 100 o 120 millones de pesos”, adelantó.

Ante posibles críticas por la inversión en un departamento con alto desempleo, informalidad y pobreza, expresó que “va a aparecer alguien que diga: ¡hay que poner ese dinero ahí!”.

“Hacer hincapié en la austeridad”

“Hace tiempo decidimos hacer hincapié en la austeridad. Se está haciendo obra en el Barrio Industrial, en la zona costera, resolviendo pluviales, poniendo más de 500 luminarias, obras de caminería, hay obra en Tambores y en la conexión de Gallinal con Cerro Chato y con Tres Bocas. No dejamos de hacer cosas”, señaló.

Con los recursos “hemos buscado un balance”, dijo. “Más de 500 familias seguramente hoy no tengan que pasar zozobras por efecto de la inundación” al estar realojados en otros sitios. “En materia presupuestal, esto fue una prioridad”, agregó.

El jefe comunal sintetizó que la obra de la avenida España es “jardín de la ciudad” y que “no solo es para los que viven allí, es una obra para los 120.000 sanduceros que nos sentimos parte de esto y para los miles que de acá a la posteridad van a venir a Paysandú”.

“El visitante entrará a la ciudad y va a disfrutar de un espacio que yo entiendo que va a ser único en Uruguay. ¡Así que pedimos comprensión a todos los que tengan que padecer la obra!”, concluyó.

Los detalles

La arquitecta responsable del proyecto señaló: “Nosotros consideramos la reparación de la avenida una obra de arte a cielo abierto. Lo que buscamos es intervenir no solo recuperando el cantero central, sino también resolviendo toda la avenida de una forma integral, respondiendo a como la vemos al día de hoy”.

“La vedette es el cantero central. Vamos a recuperar las cerámicas de todas las cuadras y a generar una cuadra antigua, que va a tener todas las cerámicas históricas de 1956”, manifestó.

“Estas cerámicas son sevillanas y ya se fabricaron –ya vinieron– para el resto de las cuadras. Se van a traer jarrones que no están, que se fueron rompiendo. Estarán los bancos, que cuentan una historia de Sevilla, de sus costumbres, de los toros, de la pesca, de la caza”, detalló.

“Cada banco cuenta una historia de España. También se van a recuperar las cinco fuentes, que están en las rotondas de cada cuadra, los pedestales se van a reparar en sitio”, contó.

“Después se va a intervenir en todas las veredas laterales para potenciar este espacio. Este lugar es céntrico y queremos fortalecer el 80% de los locales comerciales”, agregó.

Vamos a “potenciar la convivencia con los vecinos, generando un espacio público que pueda ser disfrutable, caminable, que se pueda ver la avenida en todo su esplendor, fomentar el turismo y que todos puedan venir a conocer este espacio espectacular que tiene Paysandú”.

Luminarias nuevas, piezas históricas, rosedales, pérgolas, accesibilidad

El complemento será la “nueva iluminación, vial, peatonal y las piezas históricas”. Por otra parte, “se van a plantar 88 jacarandás y los rosedales del centro del cantero se mantendrán”, indicó.

Al ser la avenida un gran jardín, “se potenciarán las veredas laterales donde se colocarán pérgolas tipo rosedal para generar sombra y poder contemplar todos los espacios de las fuentes”.

“La obra, que incluirá accesibilidad universal, es para que se use durante todo el día”, aclaró.

En materia de seguridad se instalarán “cámaras de vigilancia en todas las esquinas”.

En cuanto al pavimento, “la idea es hacer un bacheo integral de toda la obra y a la vez aprovechar para poder hacer las instalaciones nuevas que van debajo. Esto sería un concepto general de la avenida y esperamos que sea para el disfrute de todos”, cerró la profesional responsable del proyecto.