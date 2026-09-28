En Paysandú en pocas horas cayeron 137 milímetros, granizó y se desbordó el arroyo Sacra: 60 personas se vieron afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología señaló que las intensas precipitaciones forman parte de un frente de tormentas que afecta a la región norte y litoral del país.

Tras la alerta meteorológica, la intendencia, el Comité Departamental de Emergencias Departamentales (Cecoed) y la Asociación de Sociedades Tradicionalistas cancelaron “el desfile” de cierre del Encuentro con el Patriarca, que se realizaba desde el jueves en la Meseta de Artigas con cientos de participantes, a los efectos de no “exponer” a ninguna persona ni a los animales a las inclemencias del tiempo.

El Cecoed instaló tres carpas del Ejército y habilitó las instalaciones del velódromo municipal. Fernando González, coordinador del Cecoed comentó a la diaria que entre “las 0.00 del domingo y las 10.00 llovieron 137 milímetros” en la ciudad. Los vientos no superaron los 60 kilómetros en la hora y lo sorprendente fue que “el arroyo Sacra creció muy rápido y con torrente”.

Con relación a la recorrida del Sacra, González expresó que desde “el puente sobre Guayabos hasta la desembocadura no hay drama”. El coordinador manifestó que al domingo a la tarde hay “16 personas fuera de sus casas, en carpas o refugios. Las mujeres con niños están en el velódromo. Sobre avenida Israel siete personas están en las carpas”.

Arroyo Sacra: “una de las crecidas más rápidas”

Una familia vio arrastrada su precaria vivienda de madera por las aguas. La gente se rehúsa a irse lejos de donde vive temiendo que les roben las cosas que tienen.

González graficó que “con 80 milímetros el arroyo Sacra se desborda. Fue una de las crecidas más rápidas”. El río Uruguay está en 3,6 metros y se prevé que Salto Grande “abrirá sus compuertas”.

El director de Vialidad, Juan Carlos Turban, había informado días atrás que la intendencia venía limpiando arroyos, bocas de tormenta y los drenajes pluviales.

Por su parte, el director de Descentralización de la Intendencia de Paysandú, Gerardo Muria, dijo a la diaria que “hice dos recorridas, entre la mañana y la tarde (del domingo) y en todo el interior no tengo reportados daños. Sí mucha lluvia en algunos sectores. Donde más llovió fue en la ciudad” de Paysandú. González informó a la diaria que entre el lunes y la mañana del martes se espera un nuevo evento.

El intendente Nicolás Olivera manifestó que la limpieza de arroyos y los realojos realizados junto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de familias que estaban sobre el río Uruguay disminuyeron la cantidad de evacuados.

El Cecoed mantiene la situación bajo control. El anterior temporal había golpeado en la ciudad de Guichón.